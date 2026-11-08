Guillermo Moreno volvió a San Luis para hablar de la economía peronista

Como parte de un ciclo de debates impulsado por economistas del peronismo, San Luis recibió nuevamente la visita de Guillermo Moreno para encabezar una nueva edición de "El Peronismo conversa la economía”, una serie de transmisiones por streaming que convoca a cuadros técnicos, referentes políticos y militantes para poner en valor la doctrina justicialista aplicada a la actualidad económica del país.

Además de Moreno participaron Pablo Marón Challú, ex Secretario de Comercio Interior de la Nación; Eduardo Setti, especialista en finanzas y mercados de capitales, y los docentes universitarios Walter Romero, Santiago Fraschina y Oscar Carrera.

Bajo la premisa doctrinal "sin industria no hay Nación ni hay trabajo para todos", el debate profundizó en la necesidad de articular un programa económico alternativo que priorice la producción interna, el fortalecimiento del mercado interno y la defensa irrestricta de las fuentes laborales frente a los modelos de especulación financiera.

Estuvo presente en la transmisión, realizada el viernes 6 de noviembre desde un salón de la Sociedad Sirio Libanesa el candidato a gobernador de la provincia por el espacio, Fernando Pastor.

Durante la transmisión especial, los expositores coincidieron en que el peronismo debe recuperar su rol histórico como ordenador de la economía nacional y estructurar propuestas claras basadas en los principios de soberanía política, independencia económica y justicia social.

Fiel al peronismo, el debate remarcó que “la salida a la crisis actual no proviene de recetas importadas ni de la primarización de la economía, sino de la puesta en marcha de un modelo industrialista que integre al capital y al trabajo organizado”.

Moreno, presidente de Principios y Valores, el partido que impulsa la candidatura de Pastor, consideró que el modelo económico actual fracasó de manera irreversible y se encuentra en una situación crítica, “peor que la de 1989 y 2001” al combinarse el descalabro fiscal con el sector externo.

“La pérdida de autoridad institucional y la fragilidad del rumbo gubernamental hacen de la política y el peronismo los únicos espacios capaces de reconstruir el principio de orden y jefatura en la sociedad”, dijo el exfuncionario que llamó a articular las distintas vertientes del peronismo desde el interior del país para ofrecer un programa económico serio y coherente antes de asumir responsabilidades de gobierno.