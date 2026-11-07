De El Trapiche a la final nacional con saberes del campo

Elina Leonhart se anotó en Docentes que Inspiran para mostrar lo que sus estudiantes de cuarto año habían hecho con saberes que aprendieron en sus casas. El proyecto ya había recibido una distinción en China. Lo que la profesora de Geografía del Centro Educativo 5 «Senador Alfredo Bertín», de El Trapiche, no esperaba era quedar entre los seis finalistas del certamen nacional.

La iniciativa se llama «Raíces 2030» y recupera técnicas tradicionales de trabajo con cuero y lana para aplicarlas a un proyecto de economía circular. La propuesta fue distinguida en el Concurso Juventud e Innovación 2025, organizado en Hainan, China, por el Centro Internacional para la Red de Escuelas Asociadas de la Unesco.

En diálogo con El Diario de la República, Leonhart contó que hace más de quince años trabaja con una metodología basada en problemas y proyectos. Su punto de partida es conocer el lugar donde enseña y adaptar los contenidos de Geografía a las experiencias de sus estudiantes. Así, prácticas del campo que pasaron de una generación a otra entraron al aula y se convirtieron en la base de un posible emprendimiento.

El cambio también se vio a la hora de evaluar. Leonhart explicó que pone el acento en cómo los estudiantes defienden sus ideas, vinculan las lecturas con su entorno y trabajan en equipo. Recordó que, cuando llegó a la escuela, había chicos a los que les costaba hablar en clase y mirar a los docentes a los ojos. Algunos de esos alumnos, dijo, hoy se animan a contar en los medios lo que hicieron.