Aprender desde la comunidad: la propuesta de Elina Leonhart que inspira al país

La voz de Elina Leonhart parece estar trazada por una fuerza que viene de lo profundo. Como si su vocación vibrara en una sintonía universal, pasible por el oído. Su voz refleja la pasión que vuelca en el aula, la responsabilidad con la que encara el día a día de la educación. Y sus palabras encuadran algo tan necesario en los tiempos que corren: una profunda responsabilidad por lo que implica estar frente a chicos. Desde ese lugar parte, con una empatía indispensable para marcar huellas en los adultos del mañana.

Leonhart es profesora de Geografía en el Centro Educativo N° 5 “Senador Alfredo Bertín”, ubicado en la localidad serrana de El Trapiche, provincia de San Luis. Recientemente fue confirmada como finalista de la sexta edición del premio “Docentes que Inspiran”, una iniciativa impulsada por Clarín y Zurich que distingue a educadores que, con su compromiso y creatividad, generan un impacto positivo dentro y fuera del aula.

Tras superar distintas instancias en un certamen del que participaron más de 2.500 docentes de todo el país, Leonhart quedó entre los seis finalistas nacionales evaluados por un jurado de especialistas en educación.

La propuesta pedagógica de Leonhart consiste en abordar problemáticas reales de la comunidad, promoviendo el trabajo colaborativo y la participación activa de los alumnos. Según su criterio, cada estudiante posee talentos y capacidades diferentes, por lo que procura dejar de lado la lógica de las calificaciones tradicionales para enfocarse en los procesos de aprendizaje.

"Nuestros alumnos tienen la particularidad de que ellos viven de manera muy aislada. El Trapiche se lo ve siempre como una localidad turística, pero cuando vivís acá y vas a la escuela ves de dónde vienen los chicos, el traslado y el sacrificio que hacen", explicó en diálogo con El Diario de la República al reflexionar sobre el entorno escolar.

“Si los docentes no conocemos el entorno donde viven nuestros estudiantes, poco podés adaptar los contenidos”, enfatizó.

Un claro ejemplo de este enfoque ocurrió en una de sus clases de cuarto año sobre globalización. En lugar de limitarse a la teoría, sus alumnos de entre 15 y 16 años desarrollaron un proyecto basado en un oficio arraigado en la zona: el trabajo en cuero.

“Ellos lo que hicieron fue transformar. Les hice leer un libro, eligieron un capítulo y lo relacionaron con las actividades. La globalización no la vamos a aprender por libro, la vamos a practicar. Y así empezó todo esto con el proyecto, con economía circular, y los chicos se fueron entusiasmando cada vez más diciendo: ‘¿Cómo nosotros con algo que tenemos reincorporado, que es trabajar el cuero, no transformar eso en una economía circular que les permita generar su propia empresa o emprendimiento y salir adelante?’”, relató la docente.

Su metodología se aparta de la enseñanza tradicional al trabajar mediante proyectos anuales con evaluaciones integrales. “Salí de la comodidad y del confort del docente tradicional. Ya no hay una evaluación oral ni escrita, sino defensa de proyecto oral y escrita. Se les enseña técnica para poder defender un proyecto en un minuto o hablar solo 5 minutos sin interrupciones. Es tan integral que mira no tan solo la parte de contenido, sino también la parte actitudinal, el respeto, el trabajo en equipo y el compromiso”, destacó.

En ese sentido, resaltó la importancia de potenciar las fortalezas individuales dentro del grupo: “En esta metodología de trabajo cada uno tiene su propia fortaleza y su genialidad. Se busca en qué capacidad y habilidad sos mejor y se fortalece esa habilidad. El chico que sabía coser el cuero capaz no tenía otra capacidad, pero sí la de armar el Instagram o sacar fotos, y a otro le gustaban los números y fue el contador del proyecto. Fui mirando las capacidades de cada uno, como armando una pequeña empresa”.

El certamen “Docentes que Inspiran” culminará con la entrega de premios en Buenos Aires el próximo 27 de octubre, donde un jurado supremo determinará las posiciones finales entre los seis finalistas.

Sin embargo, para Leonhart -quien también se desempeña en el Colegio María Auxiliadora y en el Instituto de Formación Docente Continua- el mayor reconocimiento ya fue alcanzado en el aula: “Ver chicos que no se animaban a hablar y verlos hablar con tanta firmeza y convicción... ese fue el premio mío. Hacer ver que los chicos sí pueden es fantástico”.

Finalmente, al dejar un mensaje para la comunidad educativa y las futuras generaciones, remarcó: “Mi consejo para los jóvenes del nivel secundario es que hay que animarse a participar y a formarse; no depende de dónde estés, ni de tu nivel social: todo se puede lograr si uno pone el corazón y el alma. Y a los futuros docentes, que se animen a trabajar, a participar y que realmente amen su profesión para lograr cosas hermosas con sus estudiantes”.