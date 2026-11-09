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Escuela pública

Leonhart defendió la escuela pública y reclamó por el salario docente

A punto de jubilarse, la profesora de El Trapiche contó que la alegría por el reconocimiento convive con el miedo por su futuro.

Por redacción
| 09 de noviembre de 2026

"¿Qué te puedo decir?". Elina Leonhart hizo una pausa cuando le pidieron una reflexión sobre la escuela pública. Venía de contar cómo sus alumnos se habían animado a defender un proyecto que terminó distinguido en China. En el cierre de la entrevista, puso sobre la mesa lo que le duele de su oficio. Habló del bajo salario docente y del miedo que siente ahora que está cerca de jubilarse.

 

 

"Yo soy una de las profesoras que estoy a punto de jubilarme", contó en diálogo con El Diario de la República. Por un lado, dijo, está contenta por haber quedado entre los seis finalistas de Docentes que Inspiran. Por el otro, tiene incertidumbre sobre su propio futuro. Y se preguntó cuánto reconocen las políticas públicas a quienes estudian, se siguen formando y pasan años frente a un aula.

 

 

"La escuela pública tiene que ser defendida", dijo, emocionada. Para explicar por qué, habló de su propia vida. Se educó en una escuela rural, siguió sus estudios en una universidad nacional y volvió a un aula rural como profesora. Atribuyó a la educación pública la posibilidad de haber hecho ese recorrido.

 

 

En el final volvió a los chicos de El Trapiche. Pensó en quienes crecen en el campo, como ella, y para quienes la escuela pública es, a veces, "el único camino" que tienen para estudiar.

 

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