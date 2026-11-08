Tomás Valentín Gómez, de monaguillo a incrustar mármol ónix en la casulla del Papa

Hay historias que no se entienden si se las cuenta desde el final. La de Tomás Valentín Gómez empieza mucho antes de Lourdes y mucho antes de Buenos Aires. Empieza a los cinco años, cuando su abuelo materno lo llevaba de la mano a misa y él, monaguillo en una parroquia de San Luis, se quedaba mirando los colores, los bordados y el cuidado con que las sacristanas doblaban las casullas después de cada celebración.

Hoy, con 27 años, ese niño es el joven que confecciona las vestiduras que el papa León XIV usará en su visita a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, en Buenos Aires, Córdoba y Luján. No es un camino de academia. Tomás nunca tomó un curso de costura. Aprendió mirando, probando, equivocándose y volviendo a empezar. En 2019, su mamá le regaló su primera máquina de coser. Con esa máquina nació Joseph, su proyecto de arte sacro, bautizado en honor a San José, el carpintero que preparó con sus manos lo necesario para la llegada de Jesús.

El camino pasó por el seminario, por dos años de Abogacía y por la licenciatura en Protocolo y Ceremonial, que debió poner en pausa por la intensidad de este año. Pasó también por Roma, donde en 2019 conoció al papa Francisco, y por Lourdes, donde llegó como voluntario por dos semanas y se quedó meses. Allí, en el taller del santuario, junto a Sor Martha Santos, la religiosa mexicana que ya había preparado las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI, vivió el momento que cambió su vida.

En Lourdes, Tomás co-confeccionó con el equipo del santuario la casulla y la mitra para León XIV. La estola blanca, en cambio, fue suya por completo. La terminó dos horas antes de que el Papa llegara a la Gruta de las Apariciones, el 26 de septiembre. Cuando vio al maestro de celebraciones colocársela al Pontífice, sintió una gratitud que todavía le cuesta poner en palabras.

Lo que en Lourdes llevó dos meses, aquí debió hacerlo en tres semanas. Para Buenos Aires prepara dos mitras, una casulla con estola y una capa pluvial con otra estola, en blanco, dorado y ocre. Para Córdoba, una casulla, una mitra y una estola, más una estola roja para el encuentro con consagrados en la catedral.

Las medidas llegaron desde la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Santo Padre. Entre ellas, un dato que lo desvela: la circunferencia de la cabeza del Papa es de 59,5 centímetros. La mitra tiene que entrar justo. Las telas, con alto contenido de algodón y sin poliéster, fueron elegidas para que los ornamentos sean frescos y livianos en el noviembre argentino.

Y aquí aparece el detalle que convierte esta historia en orgullo puntano. La casulla principal llevará incrustadas pequeñas piezas pulidas de mármol ónix de La Toma, según relató el propio Gómez. No es un adorno. Es la piedra de la Capital Nacional del Mármol Ónix, la piedra verde veteada que se extrae de la cantera Santa Isabel, en el Cerro Tiporco, y que los artesanos de la avenida Mármol Ónix transforman en esculturas, lámparas, joyas y obras de arte. Es la misma piedra del altar del Templo Santo Domingo de La Toma y la misma que, en 2015, llegó a las manos de Francisco en forma de cáliz.

Para La Toma, es mucho más que una noticia. Es ver que el trabajo de más de sesenta talleres, el trabajo de familias enteras que cortan, pulen y cuidan cada veta irrepetible, llega al altar de una celebración que mirará el mundo. Para San Luis, es ver que dos valles se abrazan en una misma prenda: el Valle del Conlara, donde nació Tomás y donde aprendió el oficio, y el valle donde late el ónix.

Tomás no espera saludar al Papa. Fue invitado a Buenos Aires y Córdoba, pero su prioridad es terminar las prendas. “Somos todos trabajando para lo mismo”, dice. Esa frase lo define. Porque detrás del joven que vestirá al Papa hay un niño que iba a misa de la mano de su abuelo, una mamá que le regaló una máquina de coser y una provincia que, en cada puntada y en cada piedra pulida, se reconoce a sí misma.

Cuando León XIV pise suelo argentino, si la casulla luce como está prevista, San Luis estará allí, en silencio, sobre el altar. En la tela blanca, en el dorado, en el ocre. Y en un pequeño brillo verde, nacido en La Toma, que contará sin palabras de dónde viene este orgullo.