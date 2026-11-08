Colapinto terminó en el puesto 13 en Interlagos y bajo una lluvia intensa
El argentino había largado en ese mismo puesto. Terminó por delante de su compañero de equipo luego de una carrera con vaivenes. El ganador fue el campeón saliente Lando Norris.
Por redacción
| Hace 2 horas
Franco Colapinto terminó en el decimo tercer lugar del Gran Premio de Brasil bajo una intensa lluvia que coloreó gran parte de la carrera ganada por Lando Norris.
Colapinto había largado en esa posición, pero una pista muy complicada lo llevó a perder varios puestos en los primeros momentos de la competencia, a tal punto que bajó hasta el puesto 17.
Sin embargo, el argentino se recuperó y consiguió terminar por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly.
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