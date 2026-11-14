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Boca goleó a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina ante Platense

El Xeneize se impuso 3-0 en Mendoza, con goles de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa y Leandro Lozano. La final está prevista para el 2 de diciembre.

Por redacción
| Hace 3 horas

Boca Juniors venció 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Platense.

 

 

Santiago Ascacibar abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo, de cabeza, tras un pase de Leandro Paredes. En el complemento, Sebastián Villa amplió la ventaja con un remate desde la izquierda y Leandro Lozano selló el resultado al definir de primera una asistencia del colombiano.

 

 

El Xeneize dominó el encuentro y tuvo oportunidades para ampliar aún más la diferencia. Banfield, que necesitaba ganar para alcanzar la final, no logró revertir el desarrollo y quedó eliminado.

 

 

La definición entre Boca y Platense está prevista para el 2 de diciembre.

 

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