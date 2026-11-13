La Selección argentina perdió con Uruguay en el inicio de la fecha FIFA

En La Bombonera, la Selección Argentina cayó 2-1 ante Uruguay este viernes 13 de noviembre por la noche, en el primer encuentro tras el retiro de Lionel Messi. El conjunto conducido por Lionel Scaloni disputó así su anteúltimo compromiso amistoso de 2026 correspondiente a la doble fecha FIFA, antes de cerrar la temporada el próximo martes 17 frente a Costa Rica en Córdoba.

Durante el tramo inicial, el elenco albiceleste asumió el protagonismo y generó peligro mediante un par de disparos de media distancia. Pese a ejercer un claro dominio territorial en el juego, los dirigidos por Scaloni carecieron de eficacia para abrir el marcador. Con el correr de los minutos, el cuadro visitante logró equilibrar el trámite y ambos equipos se marcharon al descanso sin goles.

Apenas iniciado el segundo tiempo, una pelota parada favoreció a los dirigidos por Diego Forlán: tras un tiro libre, Lisandro Martínez intentó despejar de cabeza, pero la pelota rebotó en Leonardo Balerdi y descolocó a Gerónimo Rulli, decretando el 1-0 en contra. Poco después, el panorama se complicó aún más cuando Maximiliano Araújo amplió la ventaja de espalda al arco, luego de un córner ejecutado desde el sector izquierdo.

En desventaja, el combinado nacional adelantó sus líneas en busca de la remontada e encontró frescura con las variantes de Matías Soulé y Gianluca Prestianni. Precisamente, a los 27 minutos del complemento, una destacada maniobra individual de Prestianni por la banda izquierda derivó en el descuento de Julián Álvarez.

Aunque Argentina sostuvo un intenso asedio ofensivo hasta el pitazo final, no logró alcanzar el empate y Uruguay terminó quedándose con un triunfo por 2-1 en el estadio de Boca Juniors, pese a no haber hecho méritos suficientes para llevarse la victoria.

NA/El Destape/Redacción.