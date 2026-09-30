La Selección Argentina se floreó y aplastó 4-0 a Bolivia en un amistoso internacional

La Selección Argentina superó sin atenuantes a Bolivia, con un abultado marcador de 4 a 0 por los goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López. Fue en el Mario Alberto Kempes, con aforo reducido. Ahora chocará con Burkina Faso y Benín, en el cierre de la fecha FIFA.

El partido fue todo de la Albiceleste. Dominó de principio a fin en todos los sectores del campo de juego y redujo a su contrincante a la mínima expresión. Lo presionó alto para robarle la pelota, la rotó con paciencia y categoría, y no tuvo problemas para trasladar la superioridad al marcador.

Scaloni probó a Exequiel Palacios como eje del mediocampo, soltando a Alexis MacAllister para que se sume a la línea de volantes comandada por Nico Paz de la derecha al medio, y por Gianluca Prestianni bien abierto sobre la izquierda. El ataque se complementó con la presencia en el área de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, que se turnaron para bajar a tomar contacto con el balón.

La enorme superioridad no se trasladó a una gran cantidad de ocasiones. Por el contrario, la Albiceleste mantuvo la calma por saberse claramente mejor que Bolivia. Así, esperó el momento ideal para lastimar con los pases filtrados de Exequiel Palacios.

El exRiver conectó con Lautaro Martínez sobre 19’, y con Nico Paz a los 29’. En ambas ocasiones, los receptores de las habilitaciones entre líneas definieron con clase. El Toro giró de gran forma y remató cruzado, y el del Como la picó sobre la salida de Viscarra.

La otra ocasión de peligro durante el primer tiempo fue otro pase de Palacios, y el mano a mano de Julián Álvarez que ganó el arquero. No pasó mucho más en cuanto a oportunidades.

En la segunda etapa llegó el tanto más esperado por Córdoba. Transcurrían 8 minutos cuando Nico Paz tiró un gran córner al segundo palo, y el Cuti Romero cabeceó para cambiar la trayectoria y gritar en casa, en su debut como capitán.

Bolivia nunca pudo salir del asedio y para colmo se quedó sin piernas para correr de atrás a la Argentina. Así, lució cada vez más desdibujado y descoordinado. Scaloni aprovechó para que sumen minutos las nuevas caras, y a través de esos nombres llegó el cuarto tanto. Leonel Flores la armó con clase, y José López la mandó a guardar.

Gran triunfo de la Selección Argentina, que recuperó la sonrisa luego de la final perdida en el Mundial 2026 y la noticia del retiro internacional de Lionel Messi. Ahora buscará extender su buen presente ante Burkina Faso, para luego despedir a su eterno capitán en el Monumental contra Benín.

Los Andes.