Franco Colapinto buscará levantar cabeza en Malasia

Franco Colapinto habló luego de su choque en el Gran Premio de Azerbaiyán y palpitó el GP de Bahréin que se disputará en Malasia. "Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché hablar y que vi mucho mientras crecía viendo la Fórmula 1".

El circuito de Sepang será un escenario inédito para varios pilotos, incluido Colapinto, ya que no se corría allí desde 2017. Debido a los conflictos en Medio Oriente, el GP de Bahréin se disputará en Malasia, aunque mantendrá la denominación original.

Luego del GP de Azerbaiyán, Colapinto viajó a la fábrica de Enstone para trabajar en el simulador. "Volé como estaba planeado y fue bastante único, ya que como parte de la adaptación estuve en la fábrica a las cinco de la mañana junto con mis ingenieros", comentó el piloto argentino para una gacetilla difundida por Alpine.

En cuanto a las condiciones de la pista, Franco adelantó: "Una de las cosas que más llama la atención son las condiciones, ya que hace mucho calor y hay mucha humedad, y siempre parece haber una alta probabilidad de que llueva".

Por último, el argentino habló de las pretensiones que tiene: "El objetivo es tener un viernes productivo, lograr que el auto esté dentro de una buena ventana de puesta a punto y, con suerte, estar en condiciones de luchar por el top 10 en ambas jornadas nuevamente".

La penalización que cumplirá Colapinto en Malasia

Franco Colapinto tiene un doble desafío en Malasia, donde se correrá el Gran Premio de Malasia. El argentino fue sancionado con cinco lugares en la parrilla de largada, debido a su choque en Azerbaiyán, en el que embistió a su compañero de equipo Pierre Gasly.

Si bien no tendrá problemas para realizar la clasificación del sábado, a Colapinto lo correrán cinco posiciones dependiendo de en qué puesto termine en las qualys. En caso de quedar noveno, como ocurrió en Azerbaiyán, largará en la posición número 14.

Características del circuito y horarios

Debido a la guerra en Medio Oriente, este Gran Premio solo mantendrá el nombre de Bahréin, pero se disputará en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 5,543 kilómetros.

La actividad en el GP de Malasia comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para la 1:30 y las 5 de la madrugada, respectivamente.

Por otra parte, el sábado será la última práctica libre a la 1:30 de la madrugada, mientras que la clasificación será unas horas después, a las 5.

Finalmente, la carrera del GP de Bahréin está programada para las 4 de la madrugada, por lo que los fanáticos de la Fórmula 1 deberán poner las alarmas para seguir la actividad en Sepang.

El GP de Bahréin encuentra a Colapinto en el ojo de la tormenta, luego del choque que generó este sábado en la carrera de Azerbaiyán que derivó en su abandono y el de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y el británico Lando Norris (McLaren).

Este último llegó a pedir una carrera de suspensión para Colapinto e incluso insinuó que no merece estar en la Fórmula 1, aunque este lunes por la mañana se retractó por sus dichos y reveló que habló con el argentino para aclarar la situación.

En lo que respecta a la lucha por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que con solo 20 años se ilusiona con la posibilidad de convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

El italiano le saca 66 puntos a su escolta, que es el británico George Russell (Mercedes), quien viene de quedarse con el triunfo en Azerbaiyán.

El cronograma y horarios del GP de Bahréin

Viernes 2/10:

Práctica Libre 1 a la 1:30

Práctica Libre 2 a las 5

Sábado 3/10:

Práctica Libre 3 a la 1:30

Clasificación a las 5

Domingo 4/10: