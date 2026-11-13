“El gobierno de San Luis ha logrado que el turismo retroceda”

El exgobernador Alberto Rodríguez Saá volvió a manifestar su preocupación por los últimos fracasos de uno de los pilares de la economía provincial y porque ante el inicio de una nueva temporada de turismo sigue reinando la improvisación.

“El gobierno se ha ocupado mal del turismo, puso a un ministro que viene de un lugar donde el turismo es lo primero, lo segundo y lo tercero en importancia y ha fracasado”, dijo en relación al malogrado Juan José Álvarez Pinto.



“El turismo es la única industria que aumenta año a año, suceda lo que suceda, y en San Luis este gobierno ha logrado hacerlo retroceder. Y. se viene una nueva temporada y el gobierno no se está preparando”, advirtió el presidente del PJ puntano.



También, se expresó preocupado por la falta de preparación de la administración Poggi para enfrentar los efectos de la tormenta del Niño, “que es una de las más grandes de la historia de la humanidad”, precisó.