Con sumas no remunerativas, intentan calmar el reclamo salarial del IFDC

Luego de tres años de reclamos sostenidos, medidas de fuerza y un fuerte “ruidazo” protagonizado por profesores del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC), el Gobierno provincial dispuso un incremento salarial. La medida, descubierta por los trabajadores al percibir una suma no contemplada en sus recibos, reavivó la polémica por la disparidad en las liquidaciones y la falta de una recomposición integral.

Los detalles y porcentajes de la medida oficial

El decreto firmado por el Ejecutivo establece una serie de modificaciones retroactivas al 1 de octubre de 2026. Entre los puntos centrales, dispone un incremento del 5% sobre los sueldos básicos, el cual excluye expresamente a los cargos jerárquicos como rectores, vicerrectores y directores académicos o administrativos.

Asimismo, la normativa redefine los complementos salariales: eleva el concepto de Complemento Remunerativo del 75% al 80%, y efectúa un salto exponencial en el Complemento No Remunerativo, que pasa del 20% al 83% del sueldo básico de la función docente.

La mirada crítica del sindicato: “Está muy lejos de la recomposición”

Desde la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), su secretario general y docente del IFDC, Diego Scriboni, expuso el malestar del sector ante la forma en que se instrumentó el aumento.

“Ayer nos enteramos porque algunos compañeros vieron que había una suma de dinero, no sabían de qué y después dimos con un decreto donde ahí nos enteramos que el Gobierno provincial había otorgado un aumento”, relató Scriboni.

El dirigente gremial reconoció que la presión ejercida por las bases sirvió para que la administración provincial “empezara a escuchar un poco los reclamos que sostenemos hace más de dos años”, pero advirtió que la medida dista mucho de solucionar el problema de fondo.

“Solamente hubo un aumento en los porcentajes de los complementos no remuneratorios, o sea que no afecta a nuestro básico”, cuestionó, y remarcó que continúan “muy por debajo de lo que se le está pagando al nivel medio en complementos”.

Para Scriboni, si bien este parche “mueve un poquito la soga al cuello de tanta asfixia de deuda y de un mal salario”, todavía está lejos de garantizar una verdadera justicia salarial y el reconocimiento al trabajo docente.

El arco legislativo en alerta

La controversia también escaló al ámbito político y parlamentario. La diputada del Justicialismo, María José Zanglá, informó a través de sus redes sociales la presentación de un proyecto para exigir al Poder Ejecutivo un informe oficial y documentado sobre la situación salarial de los trabajadores del IFDC.

Zanglá apuntó con dureza contra la política oficial al señalar que “desde hace años, el Estado provincial liquida los sueldos del IFDC público con parámetros muy inferiores a los de otros sectores del mismo Nivel Superior”.

En esa línea, sostuvo que los incrementos otorgados en carácter no remunerativo "no solo son insuficientes para subsanar la pérdida salarial acumulada, sino que están absolutamente fuera de contexto".

“A igual tarea y responsabilidad en la formación docente, corresponde igual remuneración: no se puede tapar una desigualdad estructural con sumas que distorsionan el salario”, concluyó la legisladora, exigiendo una decisión política urgente para poner fin a tres años de respuestas elusivas.