Para los docentes "no hay fondos": personal del IFDC exige "justicia salarial" urgente

La crisis económica está al límite. Salarios absolutamente licuados, condiciones laborales de máxima precarización, exigencias sin límites, son apenas una parte de la abrupta amargura cotidiana de los trabajadores. En ese sentido, profesores del Instituto de Formación Docente Continua San Luis (IFDC SL), manifestaron su repudio y profundo malestar ante la falta de respuestas del Gobierno provincial al pedido de liquidación conforme a las normativas vigentes.



Según publicó en un comunicado la Asamblea del IFDC SL, recientemente fueron convocados para dialogar con la directora de nivel superior, Carina Fernández. El texto remarca que ella no tiene posibilidades de tomar decisiones al respecto, sin embargo se le ha encomendado transmitir que "no hay fondos", como "única y arbitraria respuesta".



Al mismo tiempo, cuestionaron que no existió mesa de diálogo, muy a pesar de que el Gobernador y el Ministro de Educación se habían comprometido a realizarla. La "palabra empeñada" parece no tener valor sustancial.



"No hay diálogo si no están quienes deben dialogar", subrayó la Asamblea. De igual modo, apuntó que no hay negociación porque no hay respuestas, aún en medio de las manifestaciones públicas donde el Gobernador muestra su supuesto compromiso con la Educación.



"No hay consenso si se impone una negativa como única opción. Exigimos a nuestros gobernantes que cumplan la ley. Justicia salarial ya", concluye el comunicado.

