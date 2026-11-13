Lo secuestraron, le pusieron un arma en la cabeza y le exigieron que devuelva una casa

Todo empezó antes, con una amenaza. Una videollamada. Del otro lado, dos personas y una advertencia que no dejaba lugar a dudas: si no abandonaba la casa, lo iban a matar. La víctima tiene 42 años, vive en la ciudad de San Luis y esa llamada lo dejó con miedo. Por eso, cuando una amiga le dijo que lo iba a ayudar, que iba a concertar una reunión con dos personas para hablar y resolver el problema, creyó que por fin iba a poder respirar.

No fue así. Cuando estaban en la vivienda, en calle Lamadrid al 2400, llegaron dos hombres en una camioneta Volkswagen Amarok que no querían dialogar precisamente. Los hicieron subir a la fuerza y a partir de ahí, todo fue terror.

La camioneta arrancó hacia avenida Centenario y en el camino, uno de los hombres sacó un arma, se la puso en la cabeza y le exigió lo mismo que ya le habían exigido por teléfono: que devuelva la casa. El secuestrado estaba sentado en la camioneta, con dos desconocidos, un arma apoyada en la cabeza y las amenazas constantes. La mujer que había ido a ayudarlo, también estaba ahí.

Éntonces el hombre hizo lo único que pudo. Abrió la puerta y quiso escapar, pero en el forcejeo recibió un golpe con la culata del arma y cayó del vehículo a la calle, mientras la camioneta seguía. Después, según contó, se escucharon disparos. La mujer siguió en la camioneta con los dos hombres. Él, golpeado, herido, logró llegar hasta su casa como pudo. Ahí pidió ayuda. Su hermana llamó a emergencias.

Cuando llegó el Sempro, lo asistió en el lugar. Tenía una lesión por la que no fue necesario llevarlo al hospital. Le quedó el miedo y la necesidad de que la Policía investigue a la camioneta, encuentre a los captores y descubra quién mandó a hacerle pasar semejante mal rato.