Una presa suma acusaciones, ahora por quemar a su compañera de celda

Por tirarle agua y aceite caliente a una compañera de encierro en la cárcel provincial, una mujer recibió un segundo procesamiento que extenderá su permanencia en el penal. Por el contrario, la víctima –que estaba a punto de recuperar la libertad cuando sucedió el incidente- continuará con su cura en su casa.

La acusada de la agresión es Alexia Sosa, quien cumple una condena de seis años de cárcel por intentar matar a balazos a un hombre desde un auto, en el barrio La Merced, de San Luis. La fiscal pidió que ambos hechos se tengan en cuenta al momento de buscar una solución al conflicto.

Sosa fue acusada ahora de quemar el rostro, el torso, las piernas y la zona genital a una compañera de encierro, a la que le ocasionó lesiones de primer grado que debieron ser tratadas en el Hospital Ramón Carrillo. El ataque fue con una taza y una jarra plástica, a pocas horas de que ambas hubieran discutido fuertemente.

El episodio sucedió ante la pasividad de guardiacárceles y de la dirección del Sistema Penitenciario Provincial, que en principio trató de ocultar el hecho.