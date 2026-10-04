Con una goleada, Argentina se floreó en la previa de la despedida de Messi

La Selección Argentina demostró una abrumadora superioridad futbolística y goleó este sábado por 7-0 a un juvenil combinado de Burkina Faso en un encuentro amistoso disputado en el estadio Monumental.

El partido, desarrollado en una noche fresca en la casa de River Plate, sirvió para reflejar la profunda brecha existente entre el elenco dirigido por Lionel Scaloni y un rival africano que debió afrontar el compromiso con un plantel integrado mayoritariamente por futbolistas Sub-23.

Esta situación de emergencia se originó debido a inconvenientes logísticos y demoras en los vuelos de traslado hacia nuestro país, lo que provocó que la delegación visitante arribara a suelo argentino apenas pasadas las 15:30.

Pese a los contratiempos, los jóvenes jugadores burkineses cumplieron con el compromiso y se retiraron ovacionados por el público local durante la etapa de calentamiento, llevándose el reconocimiento de haber enfrentado a la jerarquía del combinado nacional.

Desde el inicio del cotejo, el trámite se inclinó de manera unilateral. Apenas transcurrían los primeros minutos cuando una proyección de Agustín Giay por el sector derecho derivó en una infracción dentro del área sancionada como penal.

Aunque el remate inicial de Lautaro Martínez fue contenido por el guardameta rival, el propio delantero capitalizó el rebote para abrir el marcador, desatando las protestas de algunos defensores que reclamaban una inexistente posición adelantada.

Con Nicolás Paz como el eje conductor y la manija futbolística del equipo, la escuadra albiceleste se floreó a placer ante un adversario superado en lo táctico, técnico y físico.

La catarata de goles se completó con un tanto en contra de Moumoune Diallo, y las anotaciones de Gianluca Prestianni, el propio Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono —de destacada actuación en el complemento— y Giuliano Simeone, quien cerró la cuenta con un certero cabezazo tras una brillante jugada colectiva.

En el segundo tiempo, con el marcador sentenciado desde el arranque y liquidado con los últimos embates, Argentina bajó la intensidad y permitió el lucimiento de otros valores como Valentín Barco y Tomás Flores, en un ensayo que arrojó pocas conclusiones tácticas debido a la categórica diferencia de nivel.

Con este compromiso cumplido, la «Albiceleste» cerrará la actual fecha FIFA el próximo martes 6 de octubre a las 20:00, nuevamente en el estadio Monumental, en lo que constituirá un hito histórico e inolvidable: la despedida oficial y el retiro del astro Lionel Messi de la Selección.

Síntesis del partido:

Amistoso Internacional.

Argentina 7-0 Burkina Faso.

Estadio: El Monumental.

Árbitro: José Cabero (Chile).

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Gianluca Prestianni, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Burkina Faso: Razak Guira; Donatien Bama, Moumouni Diallo, Cyrille Dao, Bassirou Yameogo, Bebel Chec Doumbia; Frank Alain Kanté, Hassamadou Ouedraogo, Nasser Ouattara; Dylan Kam y Jack Pantoulou Diarra. DT: Amir Abdou.

Goles en el primer tiempo: 4m Lautaro Martínez (A); 8m Moumouni Diallo -en contra- (A); 12m Gianluca Prestianni (A); 35m Nicolás Paz (A); 36m Julián Álvarez (A).

Goles en el segundo tiempo: 13m Franco Mastantuono (A); 40m Giuliano Simeone (A).

Incidencias en el primer tiempo: 3m Razak Guira (BF) le atajó un penal a Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Fadil Barro por Dao (BF); Abdel Kone por Kanté (BF); Mohamed Zongo por Kam (BF); Tiago Palacios por Lisandro Martínez (A); Matías Soulé por Paz (A); Leonardo Balerdi por Romero (A); Franco Mastantuono por Álvarez (A); Leonel Flores por Prestianni (A); 13m Mikael Coulibaly por Diallo (BF); Moussa Ky por Ouedraogo (BF); Ousmane Camara por Diarra (BF); 17m Nicolás González por Medina (A); Giuliano Simeone por Giay (A); 24m Valentín Barco por Mac Allister (A); Santiago Castro por Lautaro Martínez (A); Exequiel Palacios por E. Fernández (A); 31m Razack Sanou por Ouattara (BF); 34m Gerónimo Rulli por E. Martínez (A); 40m Salif Tietietta por Doumbia (BF).