La Selección Argentina marcó las diferencias desde el principio y superó totalmente a Costa Rica, con un sprint impresionante en el final del primer tiempo, para ganarle por 7 a 0 en un amistoso internacional.

En un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el conjunto nacional se impuso con los dobletes de Nicolás Paz, a los 7 y 38 minutos del primer tiempo, Julián Álvarez, en 34 y 42 minutos de la primera parte, y Franco Mastantuono, a los 2 y 42 minutos del complemento, además del tanto de Alexis Mac Allister, a los 32 de la segunda parte.

El triunfo culmina la última fecha FIFA de un 2026 en el que la Selección que conduce Lionel Scaloni supo ser subcampeona del mundo y cerró un balance de 17 partidos, con 14 triunfos, tres empates en tiempo reglamentario (dos victorias en el alargue ante Cabo Verde y Suiza y una derrota frente a España), y una única derrota, frente a Uruguay.

Síntesis del partido:

Amistoso internacional.

Fecha FIFA.

Argentina 7 - 0 Costa Rica.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).

VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil).

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Gerald Taylor, Juan Vargas, Francisco Calvo, Aarón Salazar; Kenyel Michel, Celso Borges, Andrey Soto; Carlos Mora, Minfred Ugalde, Josimar Méndez. DT: Bryan Ruiz.

Goles en el primer tiempo: 7m. y 38m. Nicolás Paz (A), 34m. y 42m. Julián Álvarez (A).

Goles en el segundo tiempo: 2m. y 42m. Franco Mastantuono (A) y 32m. Alexis Mac Allister (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Gonzalo Montiel por Agustín Giay (A), Franco Mastantuono por Nicolás Paz (A), José López por Julián Álvarez (A); John Ruiz por Aarón Salazar (C), Douglas López por Andrey Soto (C) y Josimar Alcocer por Kenyel Michel (C); 10m. Thiago Almada por Enzo Fernández (A) y Kenay Myrie por Josimar Méndez (C); 15m. Mariano Troilo por Lisandro Martínez (A) y Nicolás Tagliafico por Román Vega (A); 22m. Joseph Mora por Celso Borges (C) y Gabriel Leiva por Carlos Mora (C); 25m. Aaron Anselmino por Facundo Medina (A) y Giuliano Simeone por Gianluca Prestianni (A); 31m. Minfred Ugalde por Gian Morera (C).

Agencia NA