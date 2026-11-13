Tras consagrarse campeón mundial en Polonia, Alfredo Rojas ya apunta a Hungría 2027

Hay hombres cuya fuerza no solo se mide en el peso que logran levantar, sino en la disciplina con la que enfrentan la vida. Alfredo Rojas es, indiscutiblemente, uno de ellos. Recientemente consagrado campeón mundial en Polonia y tras un largo y desgastante viaje de regreso, el atleta de La Toma ya tiene la mente y el corazón puestos en su próximo gran horizonte: el Campeonato Mundial de Hungría, previsto para octubre de 2027.

Alfredo Rojas deja en cada despliegue a La Toma, San Luis y el país en lo más alto del mundo. Foto: gentileza.

La historia de Alfredo es la de un incansable luchador de sueños. Sumamente trabajador, honesto y con una garra imparable, combina su exigente rutina deportiva con el pulso cotidiano del esfuerzo, demostrando que no existen imposibles cuando hay convicción.

Alfredo Rojas, hombre de "oro". Foto: gentileza.

Su corazón late con la firmeza del acero, la misma que lo llevó a trascender fronteras y a convertirse en un auténtico embajador del deporte puntano y nacional.

Alfredo Rojas, en lo alto del mundo. Foto: gentileza.

Alfredo Rojas, campeón del mundo. Foto: gentileza.

Su reciente paso por la cita en el pabellón MOSiR Włókniarz de la ciudad de Pabianice, Polonia, dejó en claro su jerarquía internacional. Competir al más alto nivel exige un sacrificio extremo, y Alfredo lo ratificó concreciones memorables: se consagró campeón mundial en la modalidad de powerlifting completo tras dominar marcas imponentes con 320 kg en sentadilla, 177,5 kg en banco y 290 kg (y 310 kg en otra de sus instancias) en peso muerto.

Alfredo Rojas, atleta con sello tomense. Foto: gentileza.

Para Alfredo Rojas no hay límites. Foto: gentileza.

Lejos de conformarse, al día siguiente redobló la apuesta y compitió en la prueba específica de sentadilla sola, donde se colgó la medalla de oro y rompió un impresionante récord mundial al levantar 295 kilos.

Alfredo Rojas, a puro "oro". Foto: gentileza.

Ese hito en suelo europeo se suma a una trayectoria dorada y kilométrica que incluye podios y marcas históricas en Puerto Iguazú (2014), el título sudamericano con récord en 2015, su paso consagratorio en Las Vegas (2019) con récord mundial en peso muerto, el doble festejo en Camboriú (2025) y los cetros iberoamericanos de este mismo año, además de sus históricos podios en Serbia (2016) y República Checa (2017), y sus 13 campeonatos argentinos.

Alfredo Rojas, campeón de campeones. Agradeció a las autoridades y cada persona que colaboró con su sueño. Foto: gentileza.

Tras tres días de travesía de regreso y con la humildad que lo caracteriza, Alfredo ya agradeció a las autoridades y a todos los que colaboraron para hacerlo llegar a la elite mundial. Hoy, con las retinas cargadas de gloria y el alma templada por la disciplina, el hombre de acero de San Luis vuelve a mirar hacia adelante. El camino ya está trazado: Hungría 2027 espera por su próxima gran gesta.