San Luis FC vs. San Lorenzo, en un choque clave en la lucha por el campeonato

Hay domingos que se juegan en una sola cancha. Hoy, la Villa Deportiva de San Luis es esa cancha. Desde la mañana, con las juveniles, y a la tarde, con la primera división, San Luis es el centro del fútbol femenino argentino.

El plato fuerte es a las 17:30: San Luis FC vs San Lorenzo, por la fecha 14 del Torneo Clausura, con transmisión por LPF PLAY. Y no es un partido más. Es de esos que te obligan a mirar, a sufrir, a gritar.

Porque San Luis FC no es un equipo más. Es el primer equipo sanluiseño de fútbol femenino en competir oficialmente en AFA. Nació como proyecto en 2019, se formalizó en 2021, con una idea que parecía loca: potenciar a las chicas de la provincia y pelearle de igual a igual a los grandes de Buenos Aires. Y lo hizo a velocidad de récord. Subió de la “C” a la “B” de forma invicta, con 27 triunfos en 32 partidos, 135 goles a favor y apenas 16 en contra. Después ganó 28 de 30 encuentros para subir a la primera división, donde se ha ganado un lugar importante entre los grandes equipos nacionales.

En sus dos primeros ascensos sumó 55 triunfos en 62 partidos. En ese plantel, 15 de las 28 jugadoras eran puntanas y siete fueron titulares en el partido del ascenso. Esa es su identidad: un equipo de provincia, con base puntana, que se armó para competir, no para participar.

Y vaya si compitió. San Luis FC llegó a ser puntero del Clausura. Hoy llega cuarta, con 24 puntos en 12 partidos, con 8 triunfos y 4 derrotas, 20 goles a favor y 15 en contra. Boca lidera con 29, Talleres y Banfield tienen 27.

Quedan dos fechas. Por eso este encuentro no es un partido más: si gana, se mantiene en la pelea; si pierde, se despide del sueño.

Enfrente estará San Lorenzo, un equipo grande, acostumbrado a pelear arriba. Las Santitas llegan quintas, con 22 puntos, y vienen de golear 5 a 1 a Independiente y de caer 4 a 1 con Unión en la fecha 13. En el Apertura ya le ganaron 1 a 0 a San Luis FC.

Hoy las puntanas tienen la revancha en casa, delante de su gente, en su cancha. Lo que ansía conquistar San Luis FC es lo que parecía imposible hace cinco años: ser campeón de Primera con un equipo de San Luis. No solo ganar un torneo. Confirmar que el proyecto puntano puede sostener a sus chicas, formar a las más jóvenes y pelearle el título a Boca, Talleres, Banfield y San Lorenzo.

Por eso este domingo la jornada empezó temprano. A las 08:00 jugó la Sub 19 ante Boca, a las 10:00 la Sub 16 y a las 12:00 la Sub 14, todas en Villa Deportiva. Es el semillero que mira a la primera, las que están en la tribuna soñando con estar mañana en la cancha.

Las convocadas para hoy son: Rengifo, Lucero, Vaquero, Martínez, Cravero, Sosa, Rocha, Miranda J., Destefanis, Bustos, Suárez, Rivas, Salinas, Miranda, Guajardo, Dela Hanty, Vázquez, Salinas y Ortiz.

Hoy, a las 17:30, San Luis juega por mucho más que tres puntos. Juega por seguir siendo protagonista. Juega por todo lo que construyó desde 2019. Juega por las pibas que empezaron a las 8 de la mañana. Juega por demostrar que un equipo de provincia puede ser campeón de la Argentina. Hoy San Luis es la capital del fútbol femenino. Y a las 17:30, todo se define en Villa Deportiva.