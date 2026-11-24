Minas, Lavalleja, Uruguay, será el escenario de la definición. Allí, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, se disputará el XXXI Rally del Atlántico, quinta y última fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA / Codasur, que definirá a los campeones 2026 del certamen continental.

El protagonista es un puntano. Miguel Baldoni, navegado por Gustavo “Tuti” Franchello a bordo de un Škoda Fabia RS Rally2, afrontará la definición con el objetivo de cerrar la temporada en lo más alto.

Baldoni llega como líder de la clase mayor CO / RC2. Según la tabla oficial actualizada por Codasur, el piloto argentino encabeza las posiciones con 90 unidades, seguido por los paraguayos Gustavo Saba, con 85, y Alejandro Galanti, con 73. Más atrás aparece el boliviano Sebastián Franco, con 66. La carrera en Minas otorga puntaje y medio, coeficiente 1,5, por lo que la definición está abierta hasta el último tramo. La prueba tendrá 13 pruebas especiales y 194,9 kilómetros cronometrados, con 54 binomios inscriptos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador y México. El viernes será el shakedown. El sábado, la primera etapa tendrá siete especiales. El domingo, la segunda etapa, con seis tramos, cerrará la historia.

El puntano llega en su mejor momento. Viene de ganar el Rally de Traslasierra, en Villa Dolores y Mina Clavero, Córdoba, octava fecha del Campeonato Argentino de Rally 2026. Fue una victoria de película: Baldoni, con Škoda y navegado por Franchello, se quedó con la victoria tras superar por apenas ocho décimas de segundo al cordobés Federico Villagra, luego de los 11 tramos disputados.

En la clasificación general, Baldoni registró un tiempo de 1h12m29s3, en una competencia que completó 130,36 kilómetros cronometrados. “Con una felicidad enorme, una carrera que queremos ganar, yo me siento casi local. Feliz de haber podido ganar por mi navegante que es local, de acá de Villa Dolores, por el campeonato, por toda la gente que nos acompañó un montón de gente de San Luis”, dijo Baldoni después de ese triunfo.

El mensaje del equipo en la previa fue claro: en busca de la gloria sudamericana. En sus redes, el equipo de Baldoni publicó la previa de “La Batalla Final” en Minas, con la ilusión de todo un país y de toda una provincia. Baldoni ya es bicampeón argentino en la Clase RC2, junto a Franchello, a bordo del Škoda Fabia Rally2, y ahora busca lo que Argentina hace tiempo no consigue en la clase mayor del Sudamericano. San Luis, Argentina y todo el continente estarán atentos a lo que pase en Minas. El puntano va por la gloria.