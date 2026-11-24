Hay fotos que no necesitan explicación. Esta es una de esas. El cerro El Morro, visto desde El Guanaco, con las nubes bajas pegadas a la cumbre, casi tocando la piedra, y el agua de la lluvia bajando en hilos blancos por las quebradas, como si el cerro entero se estuviera desangrando en cascadas.

Así se veía El Morro el lunes, en la foto que compartió la vecina Lucy Soloa y que empezó a circular entre los vecinos con asombro y con miedo. Porque esa belleza impresionante, esa imagen del cerro en su esplendor, es también el anuncio de lo que vino después: la crecida de todos los ríos, pero sobre todo, de la cuenca del Morro. Porque El Morro no es un cerro más. Es la cabecera de una de las cuencas más estudiadas y más temidas de San Luis. En una zona donde no hubo ríos, en la década del 80 empezó a aparecer un río nuevo, de la nada.

El Río Nuevo irrumpió en 1985, entre El Morro y Villa Mercedes, inundó los campos de Juan Jorba, y en 2005 causó destrozos, cortó las rutas nacionales 7 y 8, y anegó unas 220.000 hectáreas. Los científicos del Conicet y de la Universidad Nacional de San Luis lo explicaron así: el desmonte del bosque de caldén, la agricultura continua y las lluvias más altas de las últimas décadas hicieron que subiera la napa, que el suelo se saturara y que el agua empezara a cavar desde abajo hacia arriba, abriendo cárcavas y cañones.

Por eso, en su momento, desde el Ministerio de Ambiente, en el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, se quiso mitigar lo que iba a provocar esta cuenca con el Río Nuevo. En 2016, la Provincia declaró por ley la emergencia pública ambiental en la Cuenca El Morro y su área de influencia, con el objeto de mitigar y detener los procesos de erosión, degradación y desbalances hídricos del suelo. El plan incluía forestación, mayor protección a los bosques nativos, control del uso del suelo, y la obligación para los productores de forestar el 5% de sus predios. No alcanzó para frenar el proceso, pero era una política de Estado que ponía al ambiente en el centro.

Este gobierno, en cambio, fue por otro camino y está a la vista de todos. En mayo de 2026, el gobernador Claudio Poggi eliminó la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que tenía rango ministerial, y fusionó toda la política ambiental en los ministerios de Desarrollo Productivo y de Turismo y Cultura.

La medida alcanzó solo a los cargos políticos, no a los empleados públicos, pero dejó al ambiente sin una cartera propia, sin un lugar propio en la mesa donde se deciden las políticas. Y eso, en una provincia que tiene una cuenca como la del Morro, que tiene un río que nació hace 40 años y que sigue creciendo, no es un dato menor.

La foto de Lucy Soloa nos vuelve a poner frente a eso. El Morro en su esplendor, hermoso e imponente, con el agua bajando por todos lados, recuerda que la cuenca sigue viva, que sigue respondiendo a cada lluvia fuerte, y que lo que pasa arriba, en el cerro, baja después con todo hacia abajo, hacia El Morro, hacia Juan Jorba, hacia la Ruta 1, hacia la Ruta 33, hacia la Ruta 7, la Autopista de las Serranías Puntanas.

El lunes 23, esa misma agua hizo crecer al Río Nuevo, anegó caminos rurales, cortó la Ruta Provincial 1 entre Juan Jorba y La Punilla, y obligó a los Bomberos Voluntarios El Fortín a evacuar en bote a una familia con menores de edad en El Morro.

Este martes 24, la Ruta 7 quedó inundada y prácticamente cortada a la altura de la Estancia San Miguel. Por eso esta foto no es solo una foto linda. Es un documento. Es la prueba de que el Morro sigue hablando. Y de que San Luis tiene que volver a escucharlo.