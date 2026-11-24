Muchos vecinos y vecinas de Quines no lo puede creer. A tres meses de la inauguración, a 90 días de que se cortara la cinta, se cayó el cielorraso del Hospital “Doctora Carolina Tobar García”.

Las fotos que circulan desde este lunes 24 de noviembre en redes sociales lo muestran sin vueltas: grandes placas de durlock desplomadas sobre las sillas de espera, en el sector de Kinesiología, con escombros en el piso.

La obra total demandó una inversión superior a los $365 millones entre ambas etapas, según informó oficialmente la vocería Agencia de Noticias San Luis (ANSL) al inaugurar. $365 millones. No es un arreglo menor. Es una inversión millonaria del Estado provincial, con plata de todos los puntanos.

Según la información oficial, la obra contemplaba la renovación de las instalaciones eléctricas, la intervención de los sanitarios, la reparación de revoques, la colocación de equipos de climatización, pintura general, la impermeabilización de cubiertas de techos y cielorrasos para solucionar filtraciones que habían dañado la mampostería, y la ampliación del sector de Kinesiología para pacientes de neurorehabilitación. Es decir, la obra era, justamente, para dejar en condiciones los techos, los cielorrasos y las filtraciones. Era para que no se cayera. Era para que durara.

El 21 de agosto de 2026 el gobernador Claudio Poggi inauguró la segunda etapa de refacción y refuncionalización. En su discurso señaló que el hospital lo habían construido “desde cero” en su otra gestión y que “si no se hace un mantenimiento periódico se empieza a caer”. Tres meses después, 90 días después, se cayó. Se cayó el cielorraso que se había reparado, en el sector que se había ampliado.

La comunidad de Quines pide respuestas concretas: ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó una obra recién inaugurada? ¿Quién es la empresa contratista? ¿Está vigente la garantía de obra? ¿Cuándo se repara y quién paga esa reparación? Un hospital no puede tener el techo en el piso. Mucho menos a los 90 días de haber gastado más de $365 millones para arreglarlo. La salud pública necesita obras que duren, no inauguraciones que se caen a los tres meses.