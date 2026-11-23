El año pasado, cuando cumplió 100 años, María Cruz Genta recibió el afecto de toda su inmensa familia en una fiesta que se realizó en una quinta y a la que no faltó nadie. El martes 24 de noviembre, cuando cumpla 101, la celebración será más medida, más íntia, pero con el mismo amor.

Curiosamente, el 24 de noviembre de 1925, el día que nació esta mujer de mirada serena y vida campera, también fue martes y en Argentina se vivía el progreso económico del gobierno de Marcelo T. de Alvaer. En San Luis, gobernaba el villamercedino León Guillet.

María Cruz vive en La Toma con Teresa Pura, una de sus hijas, quien la cuida con todo el amor de hija. Otra hija de Genta es Delia Isabel, quien vive en El Volcán; y Juan Carlos su único varón, falleció hace ya varios años en San Luis. Además tiene 8 nietos, 13 bisnietos y una tataranieta, Zoe, de 9 años.

La mujer nació en Juan Llerena e hizo una vida de trabajos rurales durante gran parte de sus 101 años. Muchos de ellos compartidos con Humberto Funes, el padre de sus hijos, fallecido en 1997. Allí crió a los chicos y aprendió a manejarse con las normas camperas.

De descendencia italiana, María Cruz tuvo 13 hermanos, de los que solo quedan con vida ella y Hermenegilda, quien estuvo presente en la celebración por el centenario.

“Ella tiene días normales para una mujer de su edad, con algunas limitaciones lógicas. Tampoco tiene obligaciones que cumplir”, dijo Teresa que todos los días prepara el desayuno de té con leche pan, queso y mermelada para su madre, quien se despierta a las 8 de la mañana, aproximadamente.

De dieta variada, el almuerzo es con carne, pollo y verduras y luego toma una siesta religiosa para estar lista por si va a verla alguna de sus visitas más frecuentes: tres de sus bisnietas y su nieto de La Toma. A las 23, luego de una cena liviana, se acuesta nuevamente.

“Mi abuela tiene muchas historias de campo, pero lo que más destaco de ella es su valentía”, dijo Gloria, una de sus nietas.

Posiblemente esa vida le haya permitido gozar de la salud que ahora tiene María Cruz, vital a los 101 años y visitante de los médicos con poca frecuencia, “solo vamos de vez en cuando a controles”, refirió su hija.