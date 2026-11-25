Boca tuvo otra noche de superioridad en La Bombonera y se cansó de generar situaciones de peligro, especialmente en la segunda parte, para ganarle a Independiente Rivadavia por 2 a 0 y meterse en cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

Los goleadores de la noche fueron Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel, cuando iban 17 minutos del primer tiempo y siete del segundo, respectivamente.

El triunfo deposita al equipo que dirige Rodolfo “Vasco” Arruabarrena en los cuartos de final del certamen, instancia en la que volverá a ser local ante Gimnasia La Plata, con fecha y hora a confirmar.

El “Xeneize” fue superior a su rival en todo momento, no tuvo problemas para superar un mediocampo plagado de volantes ofensivos y pudo ponerse en ventaja rápidamente, con un complemento en el que generó un sinfín de situaciones de riesgo ante un rival desorientado.

Síntesis

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: José Carreras.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Independiente Rivadavia: Emmanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi; Leonard Costa, Gonzalo Ríos; Rodrigo Atencio, Luis Sequeira, Matías Fernández; Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Gol en el primer tiempo: 17m. Leandro Paredes, de penal (B).

Gol en el segundo tiempo: 7m. Miguel Merentiel (B).

Cambio en el primer tiempo: 36m. Williams Alarcón por Milton Delgado (B).

Cambios en el segundo tiempo: 3m. Alan Velasco por Williams Alarcón (B); 11m. Matías Reali por Luis Sequeira (I) y Fabrizio Sartori por Rodrigo Atencio (I); 27m. Rodrigo Battaglia por Tomás Aranda (B), Leonel Flores por Sebastián Villa (B) y Adam Bareiro por Miguel Merentiel (B); Leonel Bucca por Gonzalo Ríos (I) y Tomás Bottari por Leonard Costa (I).

El gran festejo por la Copa Sudamericana

Los jugadores de Boca se dieron el lujo de dar una nueva vuelta olímpica, esta vez ante su gente, para festejar la conquista de la última Copa Sudamericana.

Apenas concluyó el encuentro ante Independiente Rivadavia, en el que se quedaron con la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura, el referente Leandro Paredes recibió la copa sobre un costado de la cancha y dio inicio a la celebración, ante el público que colmó la Bombonera.

El “Xeneize” ya levantó dos títulos sobre este final de temporada, el campeonato de liga y el mencionado certamen sudamericano, y continúa en carrera: clasificó a los cuartos de final del Clausura y es finalista de la Copa Argentina.

Boca se encuentra en una racha que rememora los mejores años de su historia, con un equipo sobrio, jerárquico, inteligente y batallador que conduce Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, que sigue avanzando rondas en búsqueda de un cierre de año memorable.

Tras un encuentro en el que el conjunto local fue ampliamente superior, con una noche muy destacada de Leandro Paredes y Leandro Lozano entre otras tantas figuras, Boca se impuso por 2-0 con los tantos del “5” de la Selección argentina y Miguel Merentiel, para cerrar el encuentro con festejo incluido.

Terminados los 90 minutos reglamentarios, el capitán de Boca recibió la Copa Sudamericana a un costado de la cancha y dio lugar al inicio de otra vuelta olímpica, a la que se sumó todo el plantel y, algo después, el cuerpo técnico del “Vasco”.

Mientras los jugadores daban la vuelta al campo de juego y se compartían la copa que ganaron este sábado en Barranquilla, al superar a Atlético Mineiro por 2-0, la gente cantaba a toda voz, e incluso volvió a ovacionar a Juan Román Riquelme, presidente que era criticado hasta hace unos meses atrás.

Con una fiesta completa, y una nueva sesión de fotos improvisada de los distintos jugadores con la copa en las manos, Boca continúa su camino en el Clausura: recibirá a Gimnasia La Plata en los cuartos de final. Además, también jugará la final de la Copa Argentina este miércoles 2 de diciembre ante Platense y está clasificado a la Recopa de Campeones y a la Recopa Sudamericana.

Agencia NA