Hay días que le cambian el sentir a una ciudad entera. El jueves 26 de noviembre fue uno de esos para La Punta, porque el Estadio Juan Gilberto Funes se llenó de familias, de mates, de cámaras, de aplausos y de chicos que esperaban su momento con el corazón latiendo fuerte.

La EPA N°1 Maestra Rosenda Quiroga presentó su Exhibición Final 2026 y lo hizo con el lema más lindo que se puede poner, compartir el esfuerzo, el talento y la alegría de la comunidad. Y eso fue exactamente lo que pasó, porque no hubo diferencias, no hubo bandos, no hubo apuro, hubo una comunidad entera mirando para el mismo lado, hacia la cancha, hacia sus niños.

Los chicos mostraron lo que aprendieron durante todo el año, con coreografías, con destrezas, con trabajo en equipo, con ese esfuerzo que solo se entiende cuando se ve ensayar, equivocarse, volver a intentar y por fin salir bien. En cada presentación se notaba el trabajo colectivo y solidario de las escuelas, de los profes, de las seños, de las familias que cosieron, que peinaron, que acompañaron y que estuvieron ahí.

En la tribuna estaba todo La Punta: La abuela que se emocionó hasta las lágrimas, la tía que gritaba el nombre de su sobrino como si fuera una final del mundo, el papá que filmaba todo con el celular temblando, la mamá que no podía creer lo grande que está su nena.

Y todos se fueron a casa con ese buen sentimiento que dejan las cosas sanas, con la sensación de que cuando la comunidad educativa se une, los niños crecen más felices y más seguros.

Porque eso fue la exhibición, una fiesta de los chicos, sí, pero también una fiesta de los grandes que entendieron que por un rato todo lo demás se podía dejar de lado para compartir, para aplaudir, para abrazarse y para decir con orgullo puntano que en La Punta los niños importan, que la escuela importa.