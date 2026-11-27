César Jesús Rodríguez acusado de matar de certeras puñaladas en el pecho a Dylan Gatica en las puertas de una vivienda del barrio “Los Telares” de San Francisco del Monte de Oro, fue alojado en la Penitenciaria Provincial imputado por el delito de “Homicidio Simple” y deberá cumplir prisión preventiva por 120 días.

La medida fue dispuesta este viernes por el juez de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes. De esta forma, avaló lo solicitado por el Ministerio Púbico Fiscal y desechó la teoría de la legítima defensa que formuló de manera extensa los defensores de Rodríguez que ató el pedido de liberación inmediata en “una serie de agresiones físicas y situaciones de bullying” previas al ataque mortal.

Flores Leyes consideró prematuro modificar la calificación legal y tuvo por formulados los cargos que expusieron los fiscales Francisco Assat y Juan Pablo Estopiñán.

Dylan Gatica, de 20 años, fue asesinado en la tarde del 17 de noviembre en San Francisco del Monte de Oro, después de que saliera de su casa con destino a la zona del río donde se iba a juntar con amigos.

La reanudación de la audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo con el fondo de un fuerte pedido de justicia que encabezaron los padres, familiares y conocidos de chico que supo jugar al fútbol en el club Rincón y el Club Social y Deportivo Colocasi.

Los defensores Emiliano Agúndez y Carolina Zavala plantearon una reconstrucción de los acontecimientos que difiere de la presentada por el Ministerio Público Fiscal y sostuvieron que Rodríguez habría actuado en legítima defensa o, eventualmente, con un exceso en ella.

En esta audiencia también intervino la abogada Adriana Algarbe, quien asumió la representación de la familia de Gatica como querellante particular.

Una reconstrucción diferente del hecho

Prensa del Poder Judicial informó que los defensores de Rodríguez, tras analizar las actuaciones durante los ocho días de prórroga, dividieron los acontecimientos del 17 de noviembre en tres momentos: una reunión de jóvenes en el río, un encuentro en un taller de motos y el enfrentamiento ocurrido frente al domicilio del ahora procesado.

Agúndez señaló que su defendido no había participado de la primera reunión y que tampoco mantenía una relación de amistad con Gatica. Explicó que el contacto entre los jóvenes se produjo en el marco de la reparación de una motocicleta, actividad a la que se dedicaba Rodríguez.

Respecto de lo sucedido en el taller, el abogado cuestionó que el origen del conflicto se redujera a un juego de manos y al enojo por la rotura de una campera, tal como había expuesto la Fiscalía en la primera audiencia.

Para fundamentar su postura, hizo referencia a declaraciones testimoniales incorporadas a la investigación, según las cuales el juego habría escalado en intensidad hasta convertirse en una sucesión de agresiones físicas de Gatica a Rodríguez.

De acuerdo con uno de los testimonios citados por el defensor, Gatica habría levantado y arrojado al suelo a Rodríguez, lo habría sujetado del cuello y golpeado mientras lo mantenía inmovilizado. También mencionó que, durante ese episodio, habrían llamado a un perro para que mordiera a su asistido.

El abogado describió, además, las roturas que presentaba la campera secuestrada durante la investigación: un desgarro pronunciado en la espalda, daños en una de las mangas y otras roturas en distintos sectores de la prenda.

Según la interpretación de la defensa, el enojo de Rodríguez no habría obedecido únicamente al daño de su vestimenta, sino a las agresiones físicas que habría recibido durante aquel encuentro.

Situaciones de bullying y un antecedente judicial

Agúndez también hizo referencia a presuntas situaciones de bullying que Rodríguez habría atravesado desde su infancia por presentar una discapacidad física por la que cobra una pensión.

El abogado dio lectura a un mensaje que recibió de una mujer que manifestó conocer, a través de su nieto, las situaciones de hostigamiento que habría sufrido el imputado desde pequeño. La mujer lo describió como un joven tímido, reservado y que colaboraba con sus padres.

La defensa incorporó estas referencias a su argumentación para contextualizar el estado emocional en el que, según su interpretación, se encontraba Rodríguez al momento del enfrentamiento.

Además, el abogado mencionó una causa judicial anterior en la que Gatica había sido investigado por un episodio en el que presuntamente había apuñalado a otro joven. Con este antecedente, buscó respaldar su interpretación de las circunstancias en las que habría actuado su defendido.

La fuente judicial consignó que este último planteo fue cuestionado por la representante de la familia de Gatica, quien aclaró que, si bien esa causa sí existió, fue resuelta mediante una probation y que, por lo tanto, no había sido condenado por el hecho.

Algarbe consideró que las referencias a ese episodio podían contribuir a la revictimización de Gatica y cuestionó que se pretendiera presentar al joven fallecido como una persona peligrosa. Remarcó que el objeto de la investigación actual es el homicidio ocurrido el 17 de noviembre.

El planteo de legítima defensa

Respecto del enfrentamiento que terminó con la vida de Gatica, Agúndez remarcó que, tras las agresiones que habrían ocurrido en el taller mecánico, fue Gatica quien fue a buscar a Rodríguez a su domicilio y no al revés.

Para sostener su planteo, citó la declaración de un vecino que habría visto llegar a Gatica en su motocicleta y que, tras un intercambio de insultos, le habría propinado un golpe de puño al imputado.

El abogado también hizo referencia a la propia reconstrucción de la Fiscalía, según la cual Gatica se alejó del lugar, recogió piedras y regresó para enfrentarse nuevamente con Rodríguez, quien portaba un cuchillo.

Según la interpretación de la defensa, fue Gatica quien buscó continuar la agresión, una circunstancia que, sumada a los episodios previos en el taller, fundamentaría su planteo de legítima defensa, aunque admitió la posibilidad de que se hubiera producido un exceso por el medio empleado.

La Fiscalía, en cambio, sostiene que Rodríguez habría salido de su vivienda con intenciones de agredir a Gatica y que, durante el posterior enfrentamiento, le habría provocado dos heridas de arma blanca, una de ellas mortal.

Assat consideró que las circunstancias invocadas por la defensa no cuentan, hasta el momento, con el respaldo probatorio suficiente para modificar la calificación legal. Señaló, además, que existen coincidencias entre ambas reconstrucciones respecto de la materialidad del hecho, aunque difieren en la interpretación jurídica de la conducta del imputado.

La defensa solicitó la libertad del imputado

Los abogados defensores también cuestionaron los riesgos procesales invocados por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva.

Sostuvieron que Rodríguez carece de antecedentes penales, que no habría intentado escapar y que se habría entregado voluntariamente a la Policía. Argumentaron que, después del enfrentamiento, permaneció en su vivienda para resguardar su integridad física ante las reacciones de las personas que se encontraban en el lugar.

La defensa solicitó su libertad y, como alternativa, propuso que cumpliera prisión domiciliaria en la vivienda de una hermana, en la ciudad de San Luis, con las medidas de control necesarias.

El fiscal se opuso a ambos planteos y la querella adhirió a los argumentos del Ministerio Público Fiscal y solicitó que Rodríguez permaneciera detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.

La resolución del juez

Flores Leyes señaló que, si bien muchos de los argumentos presentados por la defensa resultaban atendibles, consideraba prematuro modificar la calificación legal en esta instancia del proceso.

El magistrado sostuvo que será necesario avanzar en la producción de pruebas para evaluar el planteo de legítima defensa y recordó el carácter provisorio de la calificación legal.

Respecto de la medida de coerción, valoró especialmente el riesgo de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta que el hecho ocurrió en una localidad pequeña y que los testimonios de las personas que presenciaron los acontecimientos resultan relevantes para las teorías del caso de todas las partes.

Consideró que, en esta etapa inicial de la investigación penal preparatoria, la prisión domiciliaria no resultaba suficiente para resguardar la producción de esas pruebas.

Por todo ello, tuvo por formulados los cargos contra Rodríguez por homicidio simple y dispuso 120 días de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, sin perjuicio de que los planteos de la defensa puedan ser analizados nuevamente a medida que avance la investigación.