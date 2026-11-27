Una noticia alentadora trajo alivio en medio de un proceso complejo: Giovanni, el bebé puntano internado en Buenos Aires, dejó atrás el estado crítico y muestra una evolución favorable, tras haber atravesado momentos de extrema preocupación por su salud.

Su madre, Cintia Roldán, difundió actualizaciones en las que expresó el contraste entre la angustia vivida cuando el cuadro era delicado y la esperanza que hoy renace al ver que el pequeño responde bien, comienza su recuperación y se encamina a instancias clave como el cierre del pecho.

En sus mensajes, Roldán destacó el trabajo del equipo médico y el acompañamiento constante de quienes enviaron mensajes y oraciones a la distancia. También puso en valor los lazos construidos entre familias que atraviesan internaciones y cirugías pediátricas, un respaldo mutuo que definió como fundamental para sostenerse en los días más difíciles.

Aunque remarcó que la recuperación demandará tiempo y paciencia, la familia celebró este giro favorable como un paso adelante en el camino que vienen transitando.

Roldán reflejó el impacto de las últimas horas al escribir: “Ayer parecía que todo podía terminar; hoy volvemos a respirar esperanza”. También destacó el valor de los afectos forjados en medio de la internación, al señalar que “en este camino nadie debería sentirse solo” y resumir que los lazos nacidos en el hospital están hechos “de empatía, de lágrimas, de esperanza y de una comprensión que solamente quienes atraviesan algo parecido pueden tener”.