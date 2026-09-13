El pequeño Giovanni está estable y despierto: "Cada avance es un paso gigante"

La mirada de una madre. Cintia, amparada en la fe, lucha con su familia por la salud de su hijo. Foto: Cintia Roldán.

Hay momentos en los que la angustia cede paso al alivio y a la esperanza. Tras semanas de tensión y una lucha constante en terapia intensiva, la salud de Giovanni —el bebé puntano internado en el Hospital Garrahan con una compleja cardiopatía congénita— muestra un horizonte alentador: se encuentra estable, tranquilo y despierto.

La noticia fue compartida por su mamá, Cintia Roldán, a través de un mensaje que conmovió a toda la comunidad que sigue de cerca el caso. "Hoy tenemos una noticia que nos llena el corazón de alegría y esperanza", expresó con emoción al detallar el parte médico de su pequeño hijo.

Según informó, los últimos controles arrojaron resultados muy positivos: su corazón funciona bien, sus pulmones responden de manera adecuada y los estudios descartaron la presencia de bacterias u otras complicaciones infecciosas.

"Después de todo lo que atravesó, verlo así, tranquilo y despierto, es un regalo enorme. Cada pequeño avance para nosotros es un paso gigante", manifestó su mamá.

El proceso de recuperación continuará este lunes, cuando los profesionales de la salud intenten nuevamente realizar la transición de la asistencia mecánica del respirador al oxígeno por mascarilla, un hito fundamental para evaluar cómo responde el niño por sus propios medios.

Mientras tanto, los padres continúan aferrados a la fe y al trabajo del equipo médico del Hospital Garrahan, al tiempo que agradecieron el constante acompañamiento, las cadenas de oración y los mensajes de apoyo recibidos desde distintos puntos.

El pedido de ayuda

Esta gran noticia en la salud de Giovanni llega en paralelo a la compleja situación socioeconómica que atraviesa la familia, oriunda de San Luis. Los padres se encuentran instalados en Buenos Aires cuidando al bebé, pero enfrentan una marcada vulnerabilidad laboral y habitacional tras el despido del padre y la inminente finalización de la cobertura médica y el alojamiento brindado por la obra social.

Para evitar la separación familiar y poder sostenerse en CABA —cerca del hospital en el barrio de San Cristóbal—, la familia sigue apelando a la solidaridad de la comunidad en la búsqueda de una oportunidad laboral formal para el papá, quien cuenta con secundario completo, carnet de chofer de autoelevador y experiencia en industrias, construcción, herrería y mantenimiento.

Quienes deseen acercar propuestas de trabajo o colaborar económicamente con los gastos diarios pueden comunicarse a los teléfonos 266-5019715 / 266-5017448, o bien realizar un aporte al alias fuerzaGiovanni (a nombre de Cintia Alejandra Roldán).