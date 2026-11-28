Alberto Rodríguez Saá se reunió con militantes y vecinos de La Punta, donde escuchó planteos sobre la falta de trabajo, vivienda, agua, transporte y servicios. Después, convocó a organizarse y llevó el encuentro hacia una consigna: “Tenemos que ser sembradores de esperanza”.

Durante la reunión, varias personas relataron las dificultades que atraviesan en sus barrios y familias. Mencionaron la falta de oportunidades laborales, los problemas para acceder a una vivienda y las falencias de transporte y servicios básicos. También hubo reclamos vinculados con la salud, la discapacidad y la situación de los salarios.

El exgobernador propuso que la militancia impulse “casas compañeras” en distintos sectores de la ciudad para reunir a vecinos, escuchar sus necesidades y organizarse. “Predicar es decirles esto: hay que sembrar esperanza”, expresó.

De es manera afirmó que, cuando el peronismo puntano llegue al gobierno, buscará restablecer la paz social en seis meses. Planteó que la primera prioridad será el trabajo, con salarios que alcancen, y luego avanzar en vivienda, salud, transporte y seguridad. También habló de combatir la pobreza y la indigencia.

Rodríguez Saá sostuvo que la esperanza consiste en creer que el futuro puede ser mejor y pidió a los militantes que convoquen a más vecinos. “Trabajar para que se cumplan los sueños”, resumió.