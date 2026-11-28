Palmeiras le ganó 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en la gran final de la Copa Libertadores y ni la mística copera del “Pincha” pudo cortar con el poderío brasilero en el torneo de clubes más importante de América.

Estudiantes, con Alexander “Cacique” Medina como director técnico, tuvo un recorrido inolvidable en esta Copa Libertadores, donde llegó a la final luego de sufrir muchísimo. En la fase de grupos avanzó de manera agónica, mientras que en octavos de final eliminó a la Universidad Católica de Chile. Pero lo mejor del equipo de La Plata se vio en los cuartos y semis, donde dio el golpe para dejar en el camino a Corinthians y Flamengo de Brasil de manera consecutiva.

De esta manera, el “Pincha” llegaba a la final con la ilusión al máximo y apelando a su histórica mística copera para ganar su quinta Copa Libertadores luego de las consagraciones de 1968, 1969, 1970 y 2009. Incluso apelaba a los antecedentes, ya que en el 68 gritó campeón de América por primera vez después de ganarle en el partido decisivo justamente al Palmeiras y en el Estadio Centenario de la ciudad uruguaya de Montevideo.

Incluso contaba con una oportunidad inmejorable para alcanzar las cinco Libertadores de Peñarol de Uruguay y así quedar solo por detrás de Independiente y Boca, que tienen siete y seis respectivamente.

Sin embargo, a Estudiantes no le alcanzó para cortar con el poderío brasilero. Pese a que tuvo situaciones clarísimas principalmente en el segundo tiempo, el Palmeiras se impuso por 1-0 gracias al gol del paraguayo Ramón Sosa cuando iban solo siete minutos del complemento.

Esta consagración para el Palmeiras extendió el inédito dominio brasilero en la Copa Libertadores, ya que los últimos ocho equipos campeones fueron de dicho país. El mencionado Palmeiras se impuso en las ediciones de 2020, 2021 y 2026, el Flamengo en 2019, 2022 y 2025, el Fluminense en 2023 y el Botafogo en 2024.

Además, Brasil se convirtió en el país más ganador de la Copa Libertadores con 26 títulos y dejó en el camino a los 25 de la Argentina.

La síntesis del partido

Copa Libertadores

Final

Estudiantes (LP) - Palmeiras

Estadio: Centenario de Montevideo

Árbitro: Jesús Valenzuela

VAR: Juan Soto

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo , Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Alexander Barboza, Murilo, Gustavo Gomez; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Juan Manuel López y Ramón Sosa. DT: Abel Ferreira.

Goles en el segundo tiempo: 7m. Ramón Sosa (P)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Arthur por Joaquín Piquerez (P), 11m. Eric Meza por Eros Mancuso y Edwin Cetré por Gastón Benedetti (E), 22m. Tomás Palacios por Leandro González Pírez (E), 32m. Vitor Roque por José López y Mauricio por Ramón Sosa (P), 41m.. Fabricio Pérez por Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos por Joaquín Correa (E), Andreas Pereira por John Arias (P).