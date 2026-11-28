Colapinto quiere sumar sus primeros puntos en Qatar
El argentino largará décimocuarto este domingo tras quedar eliminado en la Q2. Esta es la tercera ocasión que corre en este circuito.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Qualy 2 del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y largará decimocuarto en la carrera de este domingo.
Colapinto no logró completar la clasificación tras quedar fuera de los primeros diez puestos en la Q2 y perderse la última prueba de clasificación ya que registró un tiempo de 1:23.659 y quedar en el puesto 14.
Su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, también quedó afuera en la Q2 y largará decimosegundo este domingo, tras registrar un tiempo de 1:23.568. El líder de la prueba fue el británico George Russell (Mercedes) con un registro de 1:22.079.
En la Q3, Russell nuevamente se quedó con la pole position tras alcanzar un tiempo récord de 1.21.695 y superar por apenas +0.128 a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli.
Así quedaron los puestos de largada para la carrera del domingo:
1. George Russell (Mercedes) 1:21.695
2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:21.823
3. Lando Norris (McLaren) 1:22.175
4. Oscar Piastri (McLaren) 1:22.245
5. Isack Hadjar (Red Bull) 1:22.291
6. Max Verstappen (Red Bull) 1:22.332
7. Charles Leclerc (Ferrari) 1:22.955
8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1:23.032
9. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:23.108
10. Liam Lawson (Racing Bulls) 1:23.134
11. Oliver Bearman (Haas) 1:23.367
12. Pierre Gasly (Alpine) 1:23.568
13. Gabriel Bortoleto (Audi) 1:23.654
14. Franco Colapinto (Alpine) 1:23.659
15. Rafael Camara (Haas) 1:23.863
16. Nico Hülkenberg (Audi) 1:23.899
17. Carlos Sainz (Williams) 1:24.370
18. Alexander Albon (Williams) 1:24.552
19. Fernando Alonso (Aston Martin) 1:24.710
20. Lance Stroll (Aston Martin) 1:25.250
21. Valtteri Bottas (Cadillac) 1:25.363
22. Sergio Pérez (Cadillac) 1:25.799
El argentino, que viene de tener una muy buena actuación en el GP de Las Vegas, donde finalizó sexto e igualó su mejor resultado en la categoría, dice presente por tercera ocasión en su carrera en Qatar y donde todavía no logró sumar puntos.
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