El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Qualy 2 del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y largará decimocuarto en la carrera de este domingo.

Colapinto no logró completar la clasificación tras quedar fuera de los primeros diez puestos en la Q2 y perderse la última prueba de clasificación ya que registró un tiempo de 1:23.659 y quedar en el puesto 14.

Su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, también quedó afuera en la Q2 y largará decimosegundo este domingo, tras registrar un tiempo de 1:23.568. El líder de la prueba fue el británico George Russell (Mercedes) con un registro de 1:22.079.

En la Q3, Russell nuevamente se quedó con la pole position tras alcanzar un tiempo récord de 1.21.695 y superar por apenas +0.128 a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli.

Así quedaron los puestos de largada para la carrera del domingo:

1. George Russell (Mercedes) 1:21.695

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:21.823

3. Lando Norris (McLaren) 1:22.175

4. Oscar Piastri (McLaren) 1:22.245

5. Isack Hadjar (Red Bull) 1:22.291

6. Max Verstappen (Red Bull) 1:22.332

7. Charles Leclerc (Ferrari) 1:22.955

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1:23.032

9. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:23.108

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 1:23.134

11. Oliver Bearman (Haas) 1:23.367

12. Pierre Gasly (Alpine) 1:23.568

13. Gabriel Bortoleto (Audi) 1:23.654

14. Franco Colapinto (Alpine) 1:23.659

15. Rafael Camara (Haas) 1:23.863

16. Nico Hülkenberg (Audi) 1:23.899

17. Carlos Sainz (Williams) 1:24.370

18. Alexander Albon (Williams) 1:24.552

19. Fernando Alonso (Aston Martin) 1:24.710

20. Lance Stroll (Aston Martin) 1:25.250

21. Valtteri Bottas (Cadillac) 1:25.363

22. Sergio Pérez (Cadillac) 1:25.799

El argentino, que viene de tener una muy buena actuación en el GP de Las Vegas, donde finalizó sexto e igualó su mejor resultado en la categoría, dice presente por tercera ocasión en su carrera en Qatar y donde todavía no logró sumar puntos.