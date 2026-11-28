River derrotó con lo justo por 1-0 a Instituto de Córdoba en los cuartos de final y se clásificó a las semifinales del Torneo Clausura, donde enfrentará a Independiente de Avellaneda que le ganó por penales a Vélez en Liniers.

El autor del gol en el estadio Monumental Presidente Perón, fue Gonzalo Montiel a los 13 minutos del comienzo del partido, además de dos penales errados, el primero fue por Sebastián Driussi y el otro por Thiago Almada en el complemento.

En el comienzo del partido, River se mostró mejor asentado en el campo del Monumental Presidente Perón y, con varias llegadas, aunque sin concretar, fue arrinconando al local en su área. De esa manera, se encontró con un remate lejano y potente de Espíndola, que el arquero de Instituto despejó, pero dejó un rebote hacia el medio. Gonzalo Montiel, el más atento, empujó la pelota para abrir el marcador a los 13 minutos.

Minutos más tarde, Sebastián Driussi falló un penal con un remate que se estrelló en el palo izquierdo de Ledesma, tras una mano de Alarcón en el área, cuando intentó evitar un centro de Galván.

Instituto respondió con algunas aproximaciones, ante las que Santiago Beltrán respondió de la mejor manera para dejar el arco en 0.

En el complemento, a los dos minutos, Galván tuvo la oportunidad de marcar el segundo gol en un mano a mano, pero, ante la presión en el último tramo, no pudo definir bien, ya que su remate se fue demasiado abierto.

Pero no fue la única ocasión que desperdició el «Millonario», ya que tuvo al menos 10 ocasiones de gol, con chances muy claras en las que, entre el palo, el arquero Ledesma y la poca fortuna, no pudo concretar ni ampliar el marcador a su favor.

A los 37 minutos del complemento, Ledesma le atajó con los pies el segundo penal del partido al equipo dirigido por Leonardo Ponzio, esta vez pateado por Thiago Almada.

Con el equipo del «Traductor» Flores desgastado y dejando espacios que River aprovechó en ocasiones, pero sin efectividad, el partido terminó con el equipo visitante quedándose con la clasificación a las semifinales del torneo, donde ya esperaba Independiente, que eliminó a Vélez por penales.

El "Rojo" fue más preciso en los penales

Independiente se clasificó este sábado a las semifinales del Torneo Clausura tras vencer a Vélez Sarsfield por 3-1 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 al término del tiempo reglamentario y el suplementario en el estadio José Amalfitani.

El equipo de Avellaneda consiguió así meterse entre los cuatro mejores del campeonato en un partido de desarrollo equilibrado y con una definición dramática.

Apenas iniciado el primer tiempo suplementario, Sebastián Valdez aprovechó una pelota que quedó suelta en el área tras un tiro de esquina y estableció el 1-0 para el Rojo.

Cuando parecía que Independiente se encaminaba a la clasificación, Vélez reaccionó en los minutos finales del encuentro. A poco del cierre del segundo tiempo suplementario, Ronaldo Martínez conectó de cabeza un centro enviado por Elías Gómez y marcó el empate que llevó la definición a la tanda de penales.

Desde los doce pasos, Independiente mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose por 3-1 para sellar su pasaje a las semifinales del certamen.

Para los Rojos convirtieron Meza, Millán y Zabala. Para Vélez lo hizo solamente Alliendro. Marchiori artrajó dos remartes, pero esta vez no alcanzó, mientras que Magallán, Silvero y Nosei tiraron sus remates desviados.

El conjunto dirigido por Julio Vaccari volvió a exhibir carácter en una instancia decisiva y logró avanzar en condición de visitante ante un rival que había mantenido sus opciones hasta el último momento.

Con la clasificación asegurada, Independiente aguardará ahora por el vencedor de la llave entre River e Instituto, que completarán los cruces de cuartos de final y definirán el próximo adversario del equipo de Avellaneda en la lucha por un lugar en la final del Torneo Clausura.