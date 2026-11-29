De acuerdo a las primeras informaciones el vehículo siniestrado es un Ford Falcón y tras varios tumbos quedó tendido en la banquina, entre las malezas y árboles autóctonos.

El hombre que lo conducía murió atrapado entre los hierros y chapas retorcidas del vehículo.

Aún se desconoce su identidad y el primer informe de las pericias.