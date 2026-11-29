Volcó un automóvil y murió su conductor
El accidente ocurrió este domingo, alrededor de las 09:00, en la ruta provincial N° 3.
Por redacción
| Hace 4 horas
De acuerdo a las primeras informaciones el vehículo siniestrado es un Ford Falcón y tras varios tumbos quedó tendido en la banquina, entre las malezas y árboles autóctonos.
El hombre que lo conducía murió atrapado entre los hierros y chapas retorcidas del vehículo.
Aún se desconoce su identidad y el primer informe de las pericias.
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