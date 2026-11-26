Las y los productores de la zona de Río Quinto y de la Cuenca del Morro están atravesando días de mucha angustia y dos de sus referentes, Daniel Cáceres y Daniel Casella, contaron lo que se vive tranquera adentro y pidieron respuestas concretas. Porque el campo puntano hoy siente que está solo frente a dos frentes que lo golpean al mismo tiempo.

Por un lado, Cáceres describió el drama del agua en la Cuenca del Morro. Campos divididos al medio por torrentes de barro, productores que no pueden entrar ni salir de sus establecimientos, hacienda que no se puede mover y familias que quedaron aisladas.

Es un problema que no es nuevo. La cuenca sufre el escurrimiento hace décadas y tiene entre sus puntos más críticos a La Tranquera de Hierro, la Ruta 33 y El Chamico, en Colonia Los Manantiales, donde el agua abrió zanjones y dejó el suelo marcado.

El temporal de este lunes lo volvió a mostrar con crudeza: creció el Río Nuevo, se anegaron caminos rurales y la zona de la Ruta 33, y los bomberos tuvieron que evacuar a una familia en El Morro y asistir a personas atrapadas en vehículos en Juan Jorba, sobre la Ruta 1.

Por otro lado, Casella puso sobre la mesa el otro reclamo que hoy quita el sueño a los productores: el abigeato. Lo dijo con claridad: los productores necesitan que denunciar sirva. De poco sirve invertir, trabajar, criar y cuidar la hacienda si después, cuando les roban, no hay respuesta de la Justicia.

A la vez, respaldó el trabajo de la Policía Rural, que es la que muchas veces llega primero y conoce el territorio. Casella, presidente de la Sociedad Rural Río Quinto, hace tiempo que reclama respuestas por faltante de ganado y por hechos denunciados en la zona de San Martín.

Son dos reclamos distintos, pero nacen de la misma sensación: la de un productor que trabaja, que apuesta, que se levanta todos los días a producir alimentos para las y los puntanos, y que hoy se siente desbordado por el agua y desprotegido frente al delito. Mientras espera que las soluciones lleguen no solo con palabras, sino con obras para manejar el agua de la cuenca, con caminos que se puedan transitar, con canales que escurran y con una Justicia que responda cuando un productor se anima a denunciar.