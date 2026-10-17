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Violentaron una combi

Estos son los instrumentos y equipos musicales que le robaron al Grupo Menta

Germán Herrera, que es el cantante de la banda, difundió imágenes. “Son las herramientas de nuestro trabajo y necesitamos recuperarlas”, expresó con dolor e impotencia.

Por redacción
| Hace 1 hora

Este sábado a la madrugada, la delincuencia le dio un duro golpe al conocido Grupo Menta. Rompieron uno de los vidrios de la combi en el que se movilizan y le sustrajeron costosos equipos e instrumentos musicales.

 

 

German Herrera, que es el líder del grupo, en un video que viralizó en las redes sociales informó del robo que se cometió en Avenida Presidente Perón al 680 de la ciudad de San Luis y pidió ayuda para que aporten datos del paradero de las herramientas de trabajo.

 

 

Entre otros costosísimos objetos los malvivientes se apoderaron de un teclado blanco Korg Kross, un teclado guitarra Yamaha y un acordeón Hohner.

 

 

“Quienes hacemos música sabemos el valor de estas herramientas y en nuestro caso es el fruto de 30 años de trabajo”, dijo Germán.

 

 

La organización también ofreció una recompensa a quienes aporten datos del paradero del equipamiento e instrumentos. “Necesito que me den una mano, pido encarecidamente que nos ayuden, apelamos a la solidaridad de todos”, manifestó

 

 

 

 

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