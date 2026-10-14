Anabela Lucero sufrió otro pico de presión y fue trasladada al Hospital "Ramón Carrillo"

Anabela Lucero fue asistida de urgencia en el Hospital Central “Ramón Carrillo” por un nuevo pico de presión que la afectó. La situación se dio mientras desarrollaba una nueva jornada de huelga de hambre y ante la negativa del juez Santiago Ortiz de permitirle ser atendida por la lesión que le originó un golpe que recibió en la Penitenciaria Provincial.

El abogado Adriel Cabello confirmó que Lucero fue traslada para atención médica alrededor de las 21:00. “Le hicieron una ecografía, una resonancia y la inyectaron”, precisó el defensor.

También señaló que en el entorno familiar causó preocupación la negativa del juez Ortiz de concederle un permiso para que este jueves, a las 13:00, sea atendida por un médico cirujano por las consecuencias del golpe que sufrió durante su encierro.