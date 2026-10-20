Alberto cuestionó la comida escolar y afirmó que hay entregas en mal estado

Alberto Rodríguez Saá cuestionó la alimentación escolar durante su discurso por el Día de la Lealtad en Villa Mercedes. El exgobernador afirmó que parte de la comida distribuida está en mal estado.



“La comida que reparte en muchos casos está en mal estado”, sostuvo, al representar un intercambio imaginario sobre las acciones que el Gobierno provincial podría mostrar como logros.

El señalamiento formó parte de una crítica más amplia al balance de gestión del oficialismo. Después de enumerar obras que atribuyó a sus administraciones, Rodríguez Saá introdujo la entrega de alimentos como una de las respuestas posibles a su pregunta sobre qué puede exhibir el actual gobierno.

Hacia el cierre del discurso, Rodríguez Saá volvió sobre la alimentación infantil desde otro enfoque. “Los niños deben comer con su papá y su mamá”, expresó, y vinculó esa aspiración con el acceso al trabajo y a ingresos suficientes para ambos padres.

Así, la cuestión alimentaria apareció en dos planos: como cuestionamiento a una prestación del Gobierno y como parte de su propuesta de recuperación del empleo y los salarios.