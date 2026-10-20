  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Martes 20 de Octubre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Martes 20 de Octubre de 2026

EN VIVO

Críticas al PANE

Alberto cuestionó la comida escolar y afirmó que hay entregas en mal estado

La acusación apareció al discutir los programas que el Gobierno puede exhibir como resultados. "Los niños deben comer con su papá y su mamá", dijo.

Por redacción
| Hace 12 horas

Alberto Rodríguez Saá cuestionó la alimentación escolar durante su discurso por el Día de la Lealtad en Villa Mercedes. El exgobernador afirmó que parte de la comida distribuida está en mal estado.
 

 

“La comida que reparte en muchos casos está en mal estado”, sostuvo, al representar un intercambio imaginario sobre las acciones que el Gobierno provincial podría mostrar como logros.

 

 

El señalamiento formó parte de una crítica más amplia al balance de gestión del oficialismo. Después de enumerar obras que atribuyó a sus administraciones, Rodríguez Saá introdujo la entrega de alimentos como una de las respuestas posibles a su pregunta sobre qué puede exhibir el actual gobierno.

 

 

Hacia el cierre del discurso, Rodríguez Saá volvió sobre la alimentación infantil desde otro enfoque. “Los niños deben comer con su papá y su mamá”, expresó, y vinculó esa aspiración con el acceso al trabajo y a ingresos suficientes para ambos padres.

 

 

Así, la cuestión alimentaria apareció en dos planos: como cuestionamiento a una prestación del Gobierno y como parte de su propuesta de recuperación del empleo y los salarios.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo