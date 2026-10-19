Quines homenajeó a las madres con una peña que reunió a más de 1.500 personas

Quines vivió una verdadera fiesta popular dedicada a honrar a las madres en su día. El evento, que congregó a unas 1.500 personas, combinó academias de baile, presentaciones de grupos folclóricos y más de cincuenta sorteos, transformándose en un cálido reconocimiento para las vecinas de la comunidad.

Especialmente, se honró a aquellas mujeres que dejan su huella en la historia quinense. Que con su amor y enorme solidaridad, aportan en lo cotidiano a la sociedad, tornándola una versión superada de sí misma. Madres que están siempre, en todo y para todos.

Las madres fueron agasajadas con una noche inolvidable. Foto: gentileza.

Detrás de la iniciativa se encuentra un grupo de trabajo social liderado por Rodrigo Acevedo, conocido popularmente como el "Gringo de la Brava", quien – a instancias de ADN Puntano Quines- remarcó el sentido profundo de la convocatoria: poner en valor a aquellas mujeres que sostienen los comedores comunitarios, participan en instituciones y actúan como pilares fundamentales de los barrios.

Las madres, agasajadas. Foto: gentileza.

“Homenajeamos a la mamá característica de la localidad. Aquella a la que todo vecino va a golpearle la puerta para pedirle un poquito de azúcar, un poquito de yerba, o una ayuda. Honramos a las que están siempre”, graficó Acevedo sobre estas referentes barriales, en diálogo con El Diario de la República.

La noche estuvo llena de música. Foto: gentileza.

La realización del encuentro involucró un trabajo articulado con instituciones locales. En esta oportunidad, el beneficio de la cantina estuvo destinado al Club Santa María, consolidando una dinámica solidaria que el equipo ya replicó anteriormente en fechas como el Día del Niño o el Mundial de Fútbol.

La comunidad tuvo una merecida noche de alegría. Foto: gentileza.

“Yo organicé todo el evento y siempre lo organizo en conjunto de algún club, de alguna institución, entonces todo lo que recauda la cantina va para la institución del lugar”, explicó el referente social.

La organización desplegó un encuentro inolvidable. Foto: gentileza.

Asimismo, destacó que este tipo de acciones buscan llevar alivio y contención en un contexto complejo donde, según advirtió, muchas familias atraviesan necesidades urgentes.

Hubo múltiples sorteos. Foto: gentileza.

“La gente necesita una alegría. (...) Estamos tratando de tapar agujeros que están dejando los que tendrían que estar ocupándose de ese tema, esa es la realidad”, expresó, valorando el espacio de encuentro y festejo compartido que se vivió en la localidad del norte puntano.