¿De qué está hecho Dillom?

Es claro que el objetivo central de Dillom en la vida y en el escenario es divertirse y, como una consecuencia de eso, que el público sienta lo mismo. Para conquistar esos placeres sin culpa, demostró un compromiso que quienes no lo conocen y lo abordaron solo por sus esporádicas apariciones mediáticas, considerarán impensado.

El recital que dio en Comuna el viernes a la noche fue pura diversión. Los vehículos para llegar al goce tienen en Dillom la particularidad de ser en su mayoría carnales. Sexo, prostitución, masturbación, pero también drogas, televisión, música, chistes, amigos y la fama.





Entonces el show del cantante puede tener un paralelo una fiesta de 15 y lisérgica y descontrolada, con la figura del líder en la personificación del tío borracho que empieza la fiesta sobrio, de camisa de seda rosa y corbata al tono.





Primero será el botón de arriba el que desprenderá el ahogo. Luego se sacará la corbata, luego se desprenderá toda la camisa, luego hará trencito con las coristas, luego se pondrá la corbata de vincha y luego quedará en torso desnudo mientras toma agua mineral y golpea una cacerola que usará de sombrero.





La conciencia política de Dillom es otro diferencial respecto a una generación de cantantes surgidos durante la pandemia, que encuentra sustento más en supuestos (“Morir en mi ley”, “Palermo Hollywood”) que en mensajes directos.

Tras cuatro años sin tocar en la provincia, el cantante llegó para presentar “La nueva violencia”, su excelente tercer disco, y de paso reencontrarse con un público que lo esperó con todas las canciones y los códigos sabidos. El más evidente: que la vida pasa rápido.