Luis, Fer y Facu celebran el Día de la Madre con una noche de música, baile y sorpresas

Una propuesta que invita a cambiar los regalos tradicionales por una experiencia para compartir y recordar: La noche tendrá como protagonistas a Luis, Facu & Fer, en una fiesta pensada para cantar, bailar y disfrutar juntos, en el marco de los festejos por el Día de la Madre.

La iniciativa parte de una idea sencilla: hay regalos que se usan y otros que se viven. Por eso, la invitación es a celebrar de una manera diferente, ya sea acompañando a mamá, reuniéndose con amigas, compartiendo en familia o simplemente disfrutando de una noche especial.

La organización prepara distintas propuestas para sumar momentos de diversión y sorpresas a la experiencia. Habrá maquillaje artístico, un panel para selfies y un stand de Flor Bella, con venta de productos al público. Además, las primeras 50 mamás que lleguen recibirán collares de flores como obsequio especial.

Entradas anticipadas y promoción de lanzamiento

Las entradas de la primera tanda ya están disponibles, con una promoción de dos entradas por $10.000. También se ofrecen entradas VIP con precios promocionales por tiempo limitado y hasta agotar el cupo previsto para esta primera etapa.

La organización recomienda adquirir las entradas con anticipación para aprovechar los valores de lanzamiento y asegurar un lugar en la celebración.

Los tickets se pueden conseguir a través de Passline, mediante el enlace disponible en las redes sociales de Roma Multiespacio.

Una noche para celebrar y compartir

El encuentro será el sábado 17 de octubre en Roma Multiespacio, ubicado en Gervasio Escudero y Ruta 3.

Con música en vivo, propuestas recreativas y detalles especialmente pensados para homenajear a las madres, la invitación es a convertir este Día de la Madre en una experiencia compartida.