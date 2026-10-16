Luis, Fer y Facu celebran el Día de la Madre con una noche de música, baile y sorpresas
El grupo musical protagonizará una fiesta especial el sábado 17 de octubre en Roma Multiespacio. Porque este año, el mejor regalo puede ser una noche juntos, llena de música, alegría y recuerdos para toda la vida.
Una propuesta que invita a cambiar los regalos tradicionales por una experiencia para compartir y recordar: La noche tendrá como protagonistas a Luis, Facu & Fer, en una fiesta pensada para cantar, bailar y disfrutar juntos, en el marco de los festejos por el Día de la Madre.
La iniciativa parte de una idea sencilla: hay regalos que se usan y otros que se viven. Por eso, la invitación es a celebrar de una manera diferente, ya sea acompañando a mamá, reuniéndose con amigas, compartiendo en familia o simplemente disfrutando de una noche especial.
La organización prepara distintas propuestas para sumar momentos de diversión y sorpresas a la experiencia. Habrá maquillaje artístico, un panel para selfies y un stand de Flor Bella, con venta de productos al público. Además, las primeras 50 mamás que lleguen recibirán collares de flores como obsequio especial.
Entradas anticipadas y promoción de lanzamiento
Las entradas de la primera tanda ya están disponibles, con una promoción de dos entradas por $10.000. También se ofrecen entradas VIP con precios promocionales por tiempo limitado y hasta agotar el cupo previsto para esta primera etapa.
La organización recomienda adquirir las entradas con anticipación para aprovechar los valores de lanzamiento y asegurar un lugar en la celebración.
Los tickets se pueden conseguir a través de Passline, mediante el enlace disponible en las redes sociales de Roma Multiespacio.
Una noche para celebrar y compartir
El encuentro será el sábado 17 de octubre en Roma Multiespacio, ubicado en Gervasio Escudero y Ruta 3.
Con música en vivo, propuestas recreativas y detalles especialmente pensados para homenajear a las madres, la invitación es a convertir este Día de la Madre en una experiencia compartida.
Más Noticias