Terapia de murga, un debut con clásicos y un país adentro de Merlo

Animadoras insuperables del carnaval de su país, las murgas uruguayas compusieron un género único, amplio, muy difícil de imitar que, no obstante, tiene réplicas continuas en Argentina y en otras partes del mundo. El nuevo nacimiento que se anuncia es el de “La rezongona”, una agrupación creada en el Valle del Conlara que el sábado 17 de octubre hará su esperado debut.

Es curioso que la inventiva carnavalera uruguaya no haya tenido la iluminación de bautizar con ese nombre alguna de sus agrupaciones, pues el rezongo es una de las características centrales de los shows que todos los veranos inundan Montevideo. La idea, no obstante, surgió de tres músicos de Merlo que una noche de charla en la sala Amigxs de Merlo tuvieron la iniciativa de armar la murga.

“Ya habíamos intentado hacer algo en 2019 pero nunca llegamos a presentarnos”, dijo Gregorio Rodríguez, uno de los tres artistas que estuvo en aquella primera charla. Las otras fueron Andreina Benítez y Nitai Italiano.

“La rezongona” es la reunión de talentos y voluntades de 20 artistas de la zona, algunos con trayectoria en el ámbito musical y teatral como Belén Hillar, integrante de “Che Minguitos”, Silvina Zabala, Yani Lui, quien tiene dos discos grabados; Fabián Rodríguez, líder de “Los pirípulos”, Antú Brasotevich y el propio Gregorio, que tiene una creciente carrera solista.

Con la lógica con que se arman las murgas –llamados, respuestas positivas, otras negativas, incorporaciones, bajas- congeniaron los lunes como día de ensayo y le dieron marcha camión a la ilusión murguera, que tendrá su primer paso con “La que te copió”, el nombre del espectáculo que estrenan el 17.

Como no podía ser de otra manera, el debut será en el espacio donde todo nació, a partir de las 21 y con entradas a colaboración. La primera mirada tendrá clásicos de “Falta y resto”, “Agarrate Catalina”, “Contrafarsa”, “Don Timoteo y “La trasnochada”, todas murgas históricas que alguna vez ganaron el primer premio del concurso carnavalero y de las que “La rezongona” adaptó a las situaciones que pasan en su territorio.

“No queríamos que nos detenga la necesidad de crear todas las canciones para comenzar con la murga”, dijo Gregorio, quien aclaró que la parte teatral está compuesta de creaciones propias con textos originales que “hablan de la realidad que nos atraviesa en este momento como país y como individuos”.

Uno de los primeros trabajos que tendrán que hacer los rezongones es instalar la idea de “murga uruguaya” en su propia comunidad, un género que –ellos mismos saben- no está tan extendida. No obstante, las entradas para la primera función se vendieron a buen ritmo.

Una peña que organizaron para recaudar fondos les permitió, además de difundir el proyecto, conseguir el dinero para los vestuarios, uno de los tantos costados que tiene el espectáculo que incluye sonido, luces, maquillaje, todos divididos por comisiones