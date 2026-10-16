Jairo emocionó con su voz y dio uno de los mejores recitales del año en San Luis

La forma de cantar -que es también la forma de contar- que tiene Jairo resguarda su éxito de más de 50 años en su voz prodigiosa y en su calidad interpretativa pero también en la potencia de las historias que elige cantar. Y contar.

Un ferroviario que se quedó sin trabajo y sale a protestar, dos desconocidos en un bar (él triste, ella sola), los enamorados que se miran de frente, un carpintero padre de un hijo que cambia la historia de la humanidad son los personajes de algunos de los relatos que en la potencia vocal del cantante conducen a un indistinto camino, el de la emoción.



Ese es un sentimiento que se potencia cuando se observa a Jairo impecable, sublime, regio, a sus 77 años, capaz de dejar todo sobre el escenario y de conceder todo lo que el público le pide, incluso el Ave María, la obra que canta desde sus inicios, siempre con la misma belleza, como último tema del encuentro.

Hay, además, otro aspecto que circundó el que pudo ser el mejor recital del año de la provincia: la banda que acompañó al cantante, un ensamble perfecto con instrumentistas notables, dueños de una trayectoria intachable.

El combo de voz prodigiosa, banda estupenda y repertorio impecable no puede más que conducir a un show casi perfecto de más de dos horas de duración que emocionó en todo momento y que tuvo picos lacrimógenos cuando cantó en familia, ya sea con Yaco González (con quien hizo “La Boheme”) o con Fran Posse, su nieto. O con ambos, en la insuperable “Toda la noche contigo”.

El inicio del concierto tuvo a “La misa criolla”, la obra cumbre de Ariel Ramírez que Jairo canta desde hace años y que contó con el invalorable aporte de “San Luis Lírica”, el coro dirigido por Cristina Duarte, que estuvo a la altura de la invitación.





Sobre el final del show, el cordobés interpretó la hermosa “El valle y el volcán” y se hizo lugar para un pedido a capella, fuera de las historias que tan bien canta, pero que bien podría ser la última frase de su cuento más querido: “La eternidad es para cantar y para derrotar el tiempo”.