La paz interior después de la muerte y el nacimiento de Dillom

En 2022, cuando Dillom sacó su primer disco y dio un golpe sobre la mesa del nuevo rock nacional, vino a San Luis y lo presentó en “Comuna” ante un público enfervorizado que no paró de saltar, de gritar y de cantar. La misma actitud se espera que tengan los puntanos el viernes 16 de octubre en el mismo espacio, cuando el cantante haga su segundo show en la provincia.

Será para presentar “La nueva violencia”, su tercer disco, un trabajo lleno de sexo, sudor y sangre, que editó hace pocos meses y que, a diferencia de “Por cesárea”, su segundo trabajo, decidió presentarlo en todo el país.

Las últimas entradas para el concierto están todavía a la venta a 50 mil en caso de comprarse anticipadas y 60 mil en puerta. El recital comenzará a las 21 y a las 20 las puertas de “Comuna” ya estarán abiertas.

“Queremos que la gente llegue con tiempo y se acomode para disfrutar del show”, dijo Nicolás Salina, uno de los productores locales del encuentro. El promotor se mostó satisfecho de que el lugar haya sido testigo del debut de Dillom en San Luis y repita la experiencia en su nueva etapa.

Salina, propietario de Comuna, ubicó al concierto del viernes como uno de los mejores del año en su espacio y “el más importante del segundo semestre” en la provincia. Con el aditivo de que tras la presentación de “La nueva violencia”, la sala tendrá a “La Grecia”, la banda de rock que debuta en la provincia.

Dillom llegará a la provincia el mismo viernes al mediodía en un colectivo de gira en el que viajan 20 personas, nueve de ellas integrantes de la banda.