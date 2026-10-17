Desde Berlín, compuso una tonada cuyana para su madre

Estaba en San Luis Lea Hart cuando, durante la pandemia, escribió “Amor tan grande”, una tonada cuyana que le dedicó a su madre Inés y que el viernes 16 de octubre subió a sus plataformas. La sorpresa fue grande para la mujer que vive en Moreno, en Buenos Aires, porque apenas la había escuchado una vez, cuando su hijo se la mandó en un video poco tiempo después de componerla.

Ahora en todas las plataformas, a la canción de Lea la pueden escuchar no solo Inés, sino todas las madres y todos los hijos que quieran homenajear a sus madres en el domingo especial. Está acompañado de un retrato que hizo Alma, la sobrina del compositor. “Desde que la hice la canción cambió un montón, ahora tiene otra melodía y siento que la canto mejor”, dijo el autor desde Berlín, donde vive hace cinco años.

En San Luis, Hart era conocido como Leandro Díaz y fue bajista de “Los manyines de Cuyo”, coloboró con “Norte Libre” y participó durante cinco años de una escena a la que –dice- extraña muchísimo. Su apellido artístico es, otra vez, una muestra de amor a su madre, y fue una decisión “muy difícil de tomar”.

El autor nació en Moreno y a los 14 años empezó a tocar el bajo en bandas de rock. De allí recorrió varios géneros y varios territorios. Vivió en la Patagonia hasta que recaló en San Luis, una provincia que lo marcó como profesional y como persona.

“Para mí significó mucho porque ahí conocí la música cuyana y me enamoró por completo, de por vida. Es lo que sigo haciendo ahora en Alemania, compongo en esa dirección y la toco en vivo cada vez que puedo”, dijo el músico a los 37 años y en lo que considera sus inicios como solista, una etapa que significa no solo escribir sus canciones sino también animarse a cantarlas.

Acá le quedaron sus amigos y “mucha gente linda que me crucé”. Por eso, cada vez que puede viene al país y pasa unos días, aunque nunca tantos como quisiera. “Ya fui dos veces pero los pasajes son muy caros y tampoco me puedo ausentar mucho tiempo de Alemania”, agregó.

Es que en Berlín a Leandro le va muy bien con su propuesta de tango y música latinoamericana a los que adosa, por supuesto, las tonadas que presenta con “Los sotas de Osaka”, la banda que formó y con la que ya vivió varias sorpresas agradables, entre ellas que los alemanes se emocionen con la música de Cuyo. “No entienden nada, pero igual se conmueven. Lo que pasa es que la tonada es algo muy profundo que a mí me gusta hacerla muy íntima, muy directa”.

El año pasado, Hart recibió en su casa a Julián Manique y Manu Illanes –dos de "Los manyines de Cuyo"- para revivir los años que habían pasado y grabar “La capibara”, la primer canción que subió a Spotify. El bajista dice que pasó muy lindos momentos en el grupo, como el show en Cosquín y varios viajes en los que no paraban de reírse, como sucedió en la estadía berlinesca.

Como muchos cuyanos en tierras lejanas, Leandro vive el encuentro de sensaciones de extrañar y querer volver, pero al mismo sentir que está bien donde está. “Claro que extraño Cuyo, me encantaría estar allá pero por el momento estoy bien acá”, aseguró el artista que tiene una máxima que repite cada tanto: “Aunque no nací en Cuyo, me voy a morir en Cuyo”.

Pero para eso falta mucho tiempo.