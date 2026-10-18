“Obvio que sí”: el hijo de 15 años que eligió a su mamá e hizo llorar hasta la jueza

Hay madres que esperan nueve meses. Otras, toda una vida. Gabriela esperó toda una vida.

Thiago esperó 15 años.

Y un martes de abril, en una oficina con papeles del Juzgado de Familia N°1 de San Luis, esos dos tiempos por fin se encontraron.

Thiago, 15 años, chomba verde oliva, rulos y las manos inquietas, estaba parado frente a un escritorio. Detrás, conteniendo la respiración, Gabriela con su blazer color arena y José con su saco oscuro y barba de papá. A un costado, sentado chiquito, su nuevo hermanito, testigo de todo.

La jueza Natalia Giunta tenía que hacer la pregunta de rigor. La que dice el código. La que valida un expediente.

“Thiago, ¿aceptás a Gabriela y a José como papás?”

Él no necesitó pensarlo. No había dudas que sacar de un papel.

“Obvio que sí”.

Tres palabras. Y se vino abajo todo.

Aplausos, lágrimas, abrazos. Y la jueza, la que vio miles de casos, quebrada. Con la voz entrecortada, tuvo que pedir ayuda: “Vení vos porque yo no puedo hablar”.

Porque no era un trámite. Era un hijo que por fin tenía mamá. Era una mamá que por fin tenía a su hijo.

Gabriela grabó ese segundo con el celular. Después lo subió con un texto que es, en sí mismo, una definición de maternidad:

“Hoy somos legalmente papás nuevamente, aunque ya hace más de seis meses nos escogimos. Un deseo del corazón desde que éramos muy jóvenes, hoy se hace realidad”.

Hace seis meses que Thiago ya vive con ellos. Seis meses de adaptación, de aprender a ser familia, de noches, de miedos, de risas. El modelo que hoy impulsa San Luis: primero el amor, después el papel.

“Gracias a todos los que hicieron que Thiago se sintiera parte de la familia, la iglesia. Gente que también adoptó, amó, protegió y cuidó desde su lugar, sin dudas, esto jamás se podría hacer solo”, escribió.

Y cerró con lo que toda madre le diría a un hijo si pudiera resumirle la vida en una frase:

“Lloré, lloraron y también la jueza lloró, porque todos los niños y adolescentes merecen ser amados, cuidados y valorados. Sé que no podremos borrar tu pasado, pero sí estoy segura de que el presente está trayendo lindos recuerdos y que lo que viene serán muchísimas cosas hermosas. Para siempre juntos. Te amo”.

Este domingo es el Día de la Madre. Y esta historia importa por eso.

Porque más del 90% de quienes quieren adoptar en el país buscan bebés de 0 a 2 años. Adoptar a un adolescente como Thiago es un acto excepcional. Es elegir amar una historia ya empezada. Con cicatrices, con preguntas, con 15 años a cuestas.

Gabriela no esperó un bebé. Esperó a Thiago. Y Thiago no dijo que sí a un trámite. Dijo que sí a tener mamá para siempre.

Obvio que sí.

Para siempre juntos.