Ajuste en la salud: desmantelaron el Plan Remediar” y afectará a los CAPS de San Luis

El golpe llegó a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). El gobierno nacional desmanteló el “Plan Remediar” tal como lo conocieron durante 24 años en San Luis.

Por Resolución 1447/2026 del ministro Mario Lugones se derogó el listado de 128 medicamentos esenciales y se lo reemplazó por solo seis: aspirina, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

Todo lo demás queda afuera. Nación crea el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030 y le transfiere a cada provincia la compra de los otros 122 medicamentos.

El eje San Luis: ¿qué se pierde acá?

San Luis es de las provincias donde el impacto es más directo. El “Remediar” no era un complemento: era el botiquín de los CAPS de los barrios de la capital, de Villa Mercedes, Merlo y del interior. Sostenía la atención de quien no tiene obra social ni PAMI.

Con la resolución, dejan de llegar con financiamiento nacional:

- Para diabetes e hipotiroidismo: metformina y levotiroxina

- Para infecciones respiratorias de chicos: amoxicilina y salbutamol

- Para mujeres: anticonceptivos

- Para alergias, hongos y dolores comunes: loratadina, fluconazol, analgésicos

Es un ajuste que ya venía: el programa pasó de ejecutar $36 mil millones menos, con una caída real del 72% desde 2023. Esta semana se formalizó.

Actualmente, según se conoció, la cadena que abastecía al Hospital Central Ramón Carrillo, al Hospital San Luis y al Hospital Madre Catalina Rodríguez de Merlo está cortada.

Los CAPS ya estaban en crisis. La baja del “Remediar” cae sobre un sistema que ya denunciaba faltantes. En abril, ATSA San Luis difundió el comunicado interno de enfermería del Hospital San Luis donde se denunciaba falta de perfus, guantes, barbijos, llaves de tres vías, y hasta analgésicos e insulina.

"¿No sería conveniente que la Dirección de a conocer esta situación para que el usuario no agravie ni maltrate al personal?", pedían los trabajadores, cansados de ser el fusible entre el paciente y la falta de remedios.

En Merlo, los trabajadores del Hospital “Madre Catalina Rodríguez” vienen de asambleas por la misma razón.

Una enfermera de un CAPS del este de la capital, que pidió reserva, lo resumió así para esta nota: "Nosotros éramos los que les decíamos a las mamás: quédate tranquila que la amoxicilina para tu nene la tenemos acá, gratis. Ahora les tenemos que decir que vayan a comprar a la farmacia. Y no tienen ni para el colectivo".

La pregunta que se repite en los pasillos y en las redes es una sola y es puntana: si Nación se retira, ¿el Gobierno de San Luis se va a hacer cargo con presupuesto propio de los 122 medicamentos que ya no llegan?

Mientras se define, en el CAPS del barrio ya está faltando o empezaría a escasear la metformina, la levotiroxina ni el salbutamol que hasta la semana pasada se retiraba gratis.