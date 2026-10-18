“Che, llamá a elecciones”: Alberto desafió al oficialismo

Alberto Rodríguez Saá convirtió el cierre de su discurso por el Día de la Lealtad en un desafío electoral al oficialismo provincial. En Villa Mercedes, reclamó que se convoque a elecciones de constituyentes y cuestionó que se hable de una reforma constitucional sin avanzar hacia esa instancia.

“Che, llamá a elecciones”, lanzó ante la militancia. Después insistió: “Para qué hablás de una reforma constitucional si no llamás a elecciones. Llamá a elecciones”.

El exgobernador fue más allá del reclamo y planteó la posibilidad de una derrota del oficialismo: “Mirá si te la ganamos la elección de constituyentes”. La frase ubicó al peronismo como competidor por la integración del cuerpo encargado de discutir una eventual reforma.

El planteo estuvo precedido por una convocatoria a recuperar el poder provincial y municipal. “Tenemos que llegar al gobierno, ser gobierno, ganar la gobernación, ganar las intendencias”, sostuvo.

Rodríguez Saá enlazó así dos objetivos: disputar el proceso constituyente y construir una alternativa para volver a gobernar San Luis. Su intervención fue una exigencia política de convocatoria y una advertencia sobre la capacidad del justicialismo para competir.

El reclamo también tuvo un antecedente dentro del propio discurso: al reconstruir el 17 de octubre de 1945, había destacado el pedido de elecciones como una definición del peronismo a favor del voto popular.