Un perro habría circulado con un brazo humano: investigan el estremecedor hallazgo

Un terrible episodio conmociona a la capital puntana. La zona oeste se vio alterada cuando vecinos habrían observado a un perro circulando por la vía pública mientras llevaba en su boca lo que aparentaba ser una extremidad humana, más precisamente un antebrazo.

Según consignó FM La Bomba en una transmisión en vivo, la impactante escena se habría iniciado en las inmediaciones del barrio Caldenes del Oeste, colindante al República. Allí, residentes de la zona habrían advertido con estupor el paso de la mascota con los restos e inmediatamente dieron aviso a las autoridades.

Un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio habría intervenido en el momento y seguido los pasos del animal hasta una vivienda de la Manzana 51 del barrio República, donde la mascota habría ingresado y se concentró luego el procedimiento policial. Cabe destacar que los datos trascendieron de manera extraoficial.

El presunto hallazgo derivó en la urgente intervención de la Fiscalía de Instrucción Penal con Intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N.º 2, a cargo de la doctora Mercedes del Valle García. Personal de distintas divisiones y peritos de la Policía Científica cercaron el perímetro e iniciaron las tareas de campo para resguardar la escena y proceder al levantamiento de evidencias.

Las fuerzas de seguridad despliegan intensos rastrillajes en todo el sector para determinar el origen de los restos e indagar las circunstancias del hecho. Si bien las actuaciones se encuentran en una etapa sumamente preliminar y las autoridades aguardan los estudios periciales oficiales, el caso mantiene en vilo a la comunidad ante la búsqueda de una persona con paradero desconocido.