La agenda del último viernes del mes tiene rock, folclore y humor

VIERNES 30

A tope

Nuevamente en San Luis, “Militantes del climax” traen funk, rap, hip hop y un par de hits con el que buscan llamar la atención de su público. A partir de las 22 en Comuna.

Papás viernes

Para tres generaciones que convivieron y conviven con clásicos del folclore romántico, “Destino San Javier” llega otra vez a San Luis y a partir de la 21:30 en el Cine Teatro ofrece sus temas inolvidables.

Humor tucumano

Se llama Cris Álvarez, viene de Tucumán y promete hacer reír a todo el público que a partir de las 21:30 se siente en las mesas de All right cuando brinde su stand up que es pura diversión.La invitada es la “Pocha show”.





Ella adivinó

Venidos desde Mendoza, “Ella también” es una banda tributo a Luis Alberto Spinetta que tiene su primera fecha puntana en el Boliche Don Miranda.

Puro rock nacional

La noche de rock en Casa Mollo tiene a Starosta y PPP en un escenario donde las guitarras mostrarán su música y su conexión. A partir de la 22.





Como amigos

Luego de un silencio reparador “Cómplices” regresa a los escenarios con su folclore puro, en estado de gracia. Tocarán en “La ferroviaria”, la vinería del Puente blanco a partir de las 22:30.





SÁBADO 31

Rezo por dos

La segunda presentación de “Ella también”, la banda tributo a Luis Alberto Spinetta venida de Mendoza será en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco a partir de las 22.

Quereme, quereme

“El Pela” Romero vuelve a San Luis con un stand-up en el que aconseja y cuenta sus historias siempre ligadas al corazón. “Aprendiendo a querer (me)” es el nombre del nuevo espectáculo que presentará a las 22:30 en All right, el bar de la avenida Illía. Después subira a hacer sus canciones Angie Alturria.

La tranquilidad

Íntimo e interactivo, lleno de baladas pop, el concierto de “Elleband”, en “Gran reserva”, está destinado a acompañar una cena que es siempre impecable. A partir de las 22.

Almuerzo consciente

El mediodía también es un buen momento para escuchar buenas canciones. En “Quentiaike”, el nuevo espacio de Estancia Grande, “Norte libre” llevará sus composiciones a la hora del almuerzo. Imperdible.

Gatos en la ciudad

“Rocas vivas”, el tributo puntano a Miguel Mateos, estará nuevamente en “La ferroviaria” para tirar para arriba todo lo que se ponga enfrente. Con entrada gratis a partir de las 22.

El fuego interno

Nailé vuelve a tocar en su tierra. Con su caja, su guitarra y su voz, la compositora villamercedina se presentará en “El portal” en un concierto ritual que promete fuego, música y viajes.

Dos por uno

La fiesta Kong tiene a dos bandas en vivo y mucho baile después. “Pasaje” y “Cristalina” se subirán al escenario de El Boliche don Miranda para una nueva reunión de música en vivo.





Otra reunión

El Trío Encuentro tiene más de 25 años de trayectoria y está conformado por Fernando Mateos, Jorge “Chus” Ammann y Daniel Amaya, quienes conjugan sus voces e instrumentos para ofrecer un repertorio de respeto por las raíces. En la Casa del Poeta de Merlo, con entradas a 12 mil pesos.









DOMINGO 1

Mujeres en acción

Un grupo de mujeres dedicado a cantar los temas que sensibilizan y hacen emocionar es “Cantoras”, la formación creada por Fernanda Rivero que se presentará en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 21:30.

Terroríficamente bailable

El súper domingo del Salón Vial reúne grupos bailables muy fuertes en la provincia como “La Bonobon”, “Los hermanos Albelo” y Luis, Fer y Facu. Las puertas abren temprano, a las 20 para que la noche no sea tan de terror

Calabazas inquietas

La segunda edición de “Halloween town” sube la temperatura con la productora Parachutes y los actores y actrices que cantarán y bailarán a partir de las 19 en el Cine Teatro San Luis.