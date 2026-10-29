La agenda del último viernes del mes tiene rock, folclore y humor
El último fin de semana de octubre abre las esperanzas y hace que los espectáculos florezcan en primavera.
VIERNES 30
A tope
Nuevamente en San Luis, “Militantes del climax” traen funk, rap, hip hop y un par de hits con el que buscan llamar la atención de su público. A partir de las 22 en Comuna.
Papás viernes
Para tres generaciones que convivieron y conviven con clásicos del folclore romántico, “Destino San Javier” llega otra vez a San Luis y a partir de la 21:30 en el Cine Teatro ofrece sus temas inolvidables.
Humor tucumano
Se llama Cris Álvarez, viene de Tucumán y promete hacer reír a todo el público que a partir de las 21:30 se siente en las mesas de All right cuando brinde su stand up que es pura diversión.La invitada es la “Pocha show”.
Ella adivinó
Venidos desde Mendoza, “Ella también” es una banda tributo a Luis Alberto Spinetta que tiene su primera fecha puntana en el Boliche Don Miranda.
Puro rock nacional
La noche de rock en Casa Mollo tiene a Starosta y PPP en un escenario donde las guitarras mostrarán su música y su conexión. A partir de la 22.
Como amigos
Luego de un silencio reparador “Cómplices” regresa a los escenarios con su folclore puro, en estado de gracia. Tocarán en “La ferroviaria”, la vinería del Puente blanco a partir de las 22:30.
SÁBADO 31
Rezo por dos
La segunda presentación de “Ella también”, la banda tributo a Luis Alberto Spinetta venida de Mendoza será en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco a partir de las 22.
Quereme, quereme
“El Pela” Romero vuelve a San Luis con un stand-up en el que aconseja y cuenta sus historias siempre ligadas al corazón. “Aprendiendo a querer (me)” es el nombre del nuevo espectáculo que presentará a las 22:30 en All right, el bar de la avenida Illía. Después subira a hacer sus canciones Angie Alturria.
La tranquilidad
Íntimo e interactivo, lleno de baladas pop, el concierto de “Elleband”, en “Gran reserva”, está destinado a acompañar una cena que es siempre impecable. A partir de las 22.
Almuerzo consciente
El mediodía también es un buen momento para escuchar buenas canciones. En “Quentiaike”, el nuevo espacio de Estancia Grande, “Norte libre” llevará sus composiciones a la hora del almuerzo. Imperdible.
Gatos en la ciudad
“Rocas vivas”, el tributo puntano a Miguel Mateos, estará nuevamente en “La ferroviaria” para tirar para arriba todo lo que se ponga enfrente. Con entrada gratis a partir de las 22.
El fuego interno
Nailé vuelve a tocar en su tierra. Con su caja, su guitarra y su voz, la compositora villamercedina se presentará en “El portal” en un concierto ritual que promete fuego, música y viajes.
Dos por uno
La fiesta Kong tiene a dos bandas en vivo y mucho baile después. “Pasaje” y “Cristalina” se subirán al escenario de El Boliche don Miranda para una nueva reunión de música en vivo.
Otra reunión
El Trío Encuentro tiene más de 25 años de trayectoria y está conformado por Fernando Mateos, Jorge “Chus” Ammann y Daniel Amaya, quienes conjugan sus voces e instrumentos para ofrecer un repertorio de respeto por las raíces. En la Casa del Poeta de Merlo, con entradas a 12 mil pesos.
DOMINGO 1
Mujeres en acción
Un grupo de mujeres dedicado a cantar los temas que sensibilizan y hacen emocionar es “Cantoras”, la formación creada por Fernanda Rivero que se presentará en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 21:30.
Terroríficamente bailable
El súper domingo del Salón Vial reúne grupos bailables muy fuertes en la provincia como “La Bonobon”, “Los hermanos Albelo” y Luis, Fer y Facu. Las puertas abren temprano, a las 20 para que la noche no sea tan de terror
Calabazas inquietas
La segunda edición de “Halloween town” sube la temperatura con la productora Parachutes y los actores y actrices que cantarán y bailarán a partir de las 19 en el Cine Teatro San Luis.
Más Noticias