  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Viernes 30 de Octubre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Viernes 30 de Octubre de 2026

EN VIVO

La agenda del último viernes del mes tiene rock, folclore y humor

El último fin de semana de octubre abre las esperanzas y hace que los espectáculos florezcan en primavera. 

Por redacción
| Hace 2 horas

VIERNES 30

 

 

A tope

 

Nuevamente en San Luis, “Militantes del climax” traen funk, rap, hip hop y un par de hits con el que buscan llamar la atención de su público. A partir de las 22 en Comuna.

 

 

Papás viernes 

 

Para tres generaciones que convivieron y conviven con clásicos del folclore romántico, “Destino San Javier” llega otra vez a San Luis y a partir de la 21:30 en el Cine Teatro ofrece sus temas inolvidables.

 

 

Humor tucumano

 

Se llama Cris Álvarez, viene de Tucumán y promete hacer reír a todo el público que a partir de las 21:30 se siente en las mesas de All right cuando brinde su stand up que es pura diversión.La invitada es la “Pocha show”.

 


 

Ella adivinó

 

Venidos desde Mendoza, “Ella también” es una banda tributo a Luis Alberto Spinetta que tiene su primera fecha puntana en el Boliche Don Miranda.

 

 

Puro rock nacional

 

La noche de rock en Casa Mollo tiene a Starosta y PPP en un escenario donde las guitarras mostrarán su música y su conexión. A partir de la 22.

 


 

Como amigos

 

Luego de un silencio reparador “Cómplices” regresa a los escenarios con su folclore puro, en estado de gracia. Tocarán en “La ferroviaria”, la vinería del Puente blanco a partir de las 22:30.

 


 

SÁBADO 31

 

 

Rezo por dos

 

La segunda presentación de “Ella también”, la banda tributo a Luis Alberto Spinetta venida de Mendoza será en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco a partir de las 22.

 

 

Quereme, quereme

 

“El Pela” Romero vuelve a San Luis con un stand-up en el que aconseja y cuenta sus historias siempre ligadas al corazón. “Aprendiendo a querer (me)” es el nombre del nuevo espectáculo que presentará a las 22:30 en All right, el bar de la avenida Illía. Después subira a hacer sus canciones Angie Alturria.

 

 

La tranquilidad

 

Íntimo e interactivo, lleno de baladas pop, el concierto de “Elleband”, en “Gran reserva”, está destinado a acompañar una cena que es siempre impecable. A partir de las 22.

 

 

Almuerzo consciente

 

El mediodía también es un buen momento para escuchar buenas canciones. En “Quentiaike”, el nuevo espacio de Estancia Grande, “Norte libre” llevará sus composiciones a la hora del almuerzo. Imperdible.

 

 

Gatos en la ciudad

 

“Rocas vivas”, el tributo puntano a Miguel Mateos, estará nuevamente en “La ferroviaria” para tirar para arriba todo lo que se ponga enfrente. Con entrada gratis a partir de las 22.

 

 

El fuego interno

 

Nailé vuelve a tocar en su tierra. Con su caja, su guitarra y su voz, la compositora villamercedina se presentará en “El portal” en un concierto ritual que promete fuego, música y viajes.

 

 

Dos por uno

 

La fiesta Kong tiene a dos bandas en vivo y mucho baile después. “Pasaje” y “Cristalina” se subirán al escenario de El Boliche don Miranda para una nueva reunión de música en vivo.

 


 

Otra reunión

 

El Trío Encuentro tiene más de 25 años de trayectoria y está conformado por Fernando Mateos, Jorge “Chus” Ammann y Daniel Amaya, quienes conjugan sus voces e instrumentos para ofrecer un repertorio de respeto por las raíces. En la Casa del Poeta de Merlo, con entradas a 12 mil pesos. 

 

 




 

DOMINGO 1

 

 

Mujeres en acción

 

Un grupo de mujeres dedicado a cantar los temas que sensibilizan y hacen emocionar es “Cantoras”, la formación creada por Fernanda Rivero que se presentará en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 21:30.

 

 

Terroríficamente bailable

 

El súper domingo del Salón Vial reúne grupos bailables muy fuertes en la provincia como “La Bonobon”, “Los hermanos Albelo” y Luis, Fer y Facu. Las puertas abren temprano, a las 20 para que la noche no sea tan de terror

 

 

Calabazas inquietas

 

La segunda edición de “Halloween town” sube la temperatura con la productora Parachutes y los actores y actrices que cantarán y bailarán a partir de las 19 en el Cine Teatro San Luis.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo