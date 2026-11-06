La fabulosa fábula de cinco hermanos y dos amigos

A fuerza de visitas repetidas, simpatía comprobada pero fundamentalmente buenas canciones, “El plan de la mariposa” consiguió en San Luis y a casi 10 años de su primera visita un objetivo que no es tan fácil: armar un grupo férreo de seguidores.



Lo fabuloso de la historia es que desde el nombre, la agrupación anuncia la negativa de ponerse objetivos. “El plan de la mariposa” es el no plan, el vivir el día. Sin embargo, la banda de Necochea no solo sobrevivió sino que hoy por hoy es difícil encontrarle un techo.

De aquella primera vez en la provincia, en All right, junto a “Vorsoto y la pavota”, del que fueron testigos menos de un centenar de puntanos; al recital que el jueves 5 de noviembre el grupo brindó en Multiespacio Roma se evidencia una demostración cabal y numérica del crecimiento.

Como corresponde a las bandas que se desarrollan en base al talento y al esfuerzo, la trepada fue gradual, disco a disco, canción a canción, recital a recital. San Luis es uno de los tantos ejemplos de eso.

En un momento del concierto del viernes, Mila Andersen, la corista, única integrante femenina del grupo, quiso saber cuántos eran los que estaban por primera vez en un show de “El plan…”. El porcentaje fue ínfimo, aunque no despreciable.

Cinco hermanos de Necochea al que sumaron un bajista y un baterista que ya son parte de la familia conforman una propuesta que a casi 20 años de su primera vez muestra todavía frescura, sensatez y un aroma a playa ideal para cualquier época del año.

Lo que no hay que perder de vista es que el factor más trascendente que tiene el grupo son sus propias canciones, algunas bailables, otras más tranquilas, algunas dedicadas a la libertad, otras a la memoria de su madre, todas, absolutamente todas, coreadas por sus seguidores.

Dentro de poco, “El plan…” sacará un disco nuevo, hará otra gira y seguramente San Luis será parte de su planificación. Seguramente habrá más gente, como sucede desde aquel lejano show en un bar de la avenida Illía. Porque para el grupo de los hermanos Andersen las despedidas son por un rato.